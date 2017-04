Alegría y compromiso en la Acampada juvenil en la Plaza del Che

Muchas motivaciones unieron a las nuevas generaciones, a solo unas horas de conmemorarse los 55 años de la fundación de la Unión de jóvenes comunistas y el 56 de la Organización de Pioneros José Martí, para darse cita allí, honrar a Fidel, al Che y a todos los héroes de la Patria, y establecer el juramento de ser fieles a la historia.



La actividad fue presidida por Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Villa Clara, Julio César García Rodríguez, también miembro del Comité Central y funcionario de la Oficina del Segundo Secretario del Partido, Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y Alberto López Díaz, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, además del Héroe de la República de Cuba, Coronel Orlando Cardoso Villavicencio, entre otros invitados.



En el acto, más de 1400 jóvenes recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas, como símbolo de continuidad de las tradiciones revolucionarias.



“Es un honor ser militante del Partido, , somos santaclareños y el Che es símbolo de esta ciudad”; “Es un gran compromiso con este pueblo, con el sector de la salud que represento, implica mucho sacrificio, respeto y deseos de seguir adelante”; siempre quise tener el carné, mi padre es militante, mi novio también, toda mi familia es muy revolucionaria, por eso siento orgullo y la respuesta es hacer lo que Fidel hizo por nosotros, seguir su legado”, fueron algunas de las declaraciones de los nuevos militantes del Partido.



De igual manera, para un nutrido grupo de estudiantes y trabajadores recibir el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas marca justamente en este momento histórico, una nueva etapa para sus vidas, pues “seguiremos las ideas del Comandante en jefe y del Guerrillero Heroico, seremos fieles a su ejemplo”, manifestaron.



Ronald Hidalgo Rivera, segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas tuvo a su cargo las palabras centrales, con el compromiso de su generación, y significó que “sentimos el deber de continuar la obra de la que somos hijos y protagonistas, no tenemos derecho al cansancio, de nosotros el Partido y nuestro pueblo esperan un actuar consecuente, es el mejor regalo a Raúl, el mejor homenaje a Fidel y el mejor tributo al Che en el aniversario 50 de su paso a la inmortalidad junto a su Destacamento de vanguardia”, recalcó.



Conciertos, proyección de videos sobre el legado y la vida del Che, jornadas de debates y reflexión sobre el rol actual de la juventud cubanas, y también música, bailes, conciertos, mucha alegría, y compromisos, matizaron la jornada.

Por eso Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas e integrante del Comité Central del Partido, en declaraciones posteriores a la prensa, valoró la trascendencia de este momento.



“Yo creo que todos los jóvenes cubanos hemos tenido muchos sentimientos encontrados hoy, alegrías, compromisos, efervescencia revolucionaria. Ante esa estatua del Che hemos sentido emociones, no solo porque está en una estatua, sino porque está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Desde niños aprendimos a admirarlo por su entrega a la Revolución y su fidelidad a nuestro líder indiscutible Fidel”.



En respuesta a quienes, malintencionadamente apuestan por las nuevas generaciones de cubanos para subvertir el proceso revolucionario cubano, Susely expresó que “la juventud cubana está más encontrada que nunca. El que quiera buscarnos nos va encontrar en las industrias, en los hospitales, en las escuelas, en la fábrica, en el surco, en la cultura en la ciencia, nuestro país no pudiera ir adelante si los jóvenes no fuéramos protagonistas de esta revolución, no dejaremos caer nuestras banderas, estaremos siempre firmes junto a la Revolución Cubana”, enfatizó.



UNA JORNADA MEMORABLE con la mirada del Che y de Fidel



El sitio histórico se llenó de carpas, de cantos, de conciertos, pantallas gigantes, coloquios, una fiesta hermosa de amor y paz de las nuevas generaciones.



Entrevistados por la CMHW, muchos de los participantes ratificaron als razones que los convocaban allí, , porque aseguraron “defenderemos siempre esta revolución, estamos reafirmando que somos Fidel, que no le quepan dudas a nadie, seguiremos adelante sus ideas, aquí estamos los jóvenes de estos tiempos”, puntualizaron.



Y mientras la alegría y el compromiso iluminaron la noche, los artistas cantaron . allí estuvieron la solista Patricia Cazañas, los jóvenes trovadores de la Cañasanta y la Trovuntivitis, el declamador Ricardo Rodríguez, la orquesta villaclareña La hermandad, el grupo Dana de Cienfuegos, y con broche de oro, la orquesta Anacaona, y el grupo Qva Libre en sendos conciertos.



Para el joven trovador Yatsel Rodríguez, de la Trovuntivitis, “este es un acontecimiento inolvidable. Nos convoca este público maravilloso, queremos compartir la obra , y defender estas canciones en este lugar mágico, me siento orgulloso de ser un cubano y de vivir estos tiempos “, dijo



Las redes sociales Facebook y Twitter difundieron al mundo punto por punto, el suceso. Los estudiantes de periodismo de la Universidad central Javiel Fernández y Geovanni Peñate hablaron en nombre de sus compañeros.



“Es un espacio de intercambio de experiencias, de encuentro de amigos, de los jóvenes que seguimos haciendo por Cuba, un espacio de reflexión, de esperanza, de pensar qué hacer para que espacios como estos sigan siendo así, cargados de felicidad y de compromisos”, dijo javiel, mientras Geovanis señaló que “lo que hemos visto aquí es imposible de manipular, las ganas de seguir delante de una juventud deseosa es imposible de manipular, eso no puede ser manipulable ni por los más manipuladores del mundo”.



Un momento significativo fue la elaboración de una gigantografía con la imagen de Fidel, que fue entregada como regalo a la Unión de Jóvenes comunistas, a cargo del artista de la plástica Leonardo Montiel García, quien fue el mejor egresado de la primera graduación de la escuela de instructores de arte Manuel Ascunce Domenech de Santa Clara, un título que recibió entonces de manos del Comandante en Jefe.



“Recordar a Fidel en esta plaza es mucha nostalgia, el ambiente de esta noche es muy acogedor, para que los jóvenes se conozcan, hablen de Fidel y del Che, de sus sueños, creo que la expresión que tiene el Comandante en ese cuadro, es de advertencia, es una mirada fuerte de aviso, y creo que todos los jóvenes debemos responder con esa misma mirada”.



Así, con banderas, con pulóveres con imágenes del Che, de Fidel, de Julio Antonio Mella, ante el monumento erigido al Guerrillero Heroico, siempre mirando al Sur, con alegría, y con madurez, con celulares en las manos para dejar testimonio del acontecimiento, los jóvenes de la región central del país disfrutaron de una jornada que ya marca un hito en la historia de la juventud de estos tiempos, y en las páginas más hermosas de la Patria.