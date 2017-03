Analizan preparativos para proceso de rendición de cuenta

Trascendió que este comenzará aquí a inicios de abril, por el Consejo Popular Abel Santamaría, del municipio de Encrucijada, en homenaje al 90 aniversario del natalicio del segundo jefe del Movimiento de jóvenes que protagonizó la gesta del Moncada, oriundo precisamente de ese territorio villaclareño.



Alberto López Díaz, Presidente del órgano de gobierno, significó las motivaciones políticas que marcan esta convocatoria popular y acto de democracia, y afirmó que estas reuniones populares honrarán la figura de Abel, además de seguir sumando al pueblo en la convocatoria “Villa Clara con todos”, para hacer avanzar a la provincia y realzar la imagen el territorio.



De igual manera aseveró que “el compromiso es hacerlo con mayor calidad, en homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, nuestro inolvidable líder”.



Marisol García Cabrera, Secretaria de la Asamblea Provincial, dijo que hay rasgos distintivos en este, el último proceso del actual período de mandato, en que se requiere enaltecer la figura del delegado y exigir la respuesta creíble, convincente de las administraciones ante las preocupaciones del pueblo.



Entre otros objetivos, significó que se pasará revista a la manera en que el delegado ha cumplido su mandato, revisar las iniciativas del programa “Villa Clara con todos”, las transformaciones en las comunidades y Consejos Populares. “Hablamos de dialogar con el pueblo, buscar vías de solución, estar más unidos que nunca y que las administraciones apoyen a los delegados en las respuestas que necesitan los electores, la idea esencial es defender la fortaleza del sistema político, con el precepto nacional “Consolidando el diálogo” y en nuestra provincia bajo el concepto: “Villa Clara dialoga”.



A propósito, Alberto López Díaz manifestó que persisten serios problemas en la respuestas a los planteamientos de los electores, un asunto complejo que hoy ha llevado a transformaciones en el sistema de trabajo del órgano de gobierno y su Consejo de Administración, para revertir esa situación, pues por ahí pasa la credibilidad del sistema político cubano, apuntó.

Más adelante declaró que “el sistema de rendición de cuenta es político, el primer apoyo al delegado es que se vaya al proceso con los problemas solucionados, es difícil enfrentarse a este sin respuestas, con respuestas rechazadas, es preciso colocar la importancia del delegado como célula del sistema político cubano, pues esa es la actividad más altruista de la Revolución”, expresó el Presidente del Gobierno en el territorio, quien acotó que “en Cuba, a diferencia de otras naciones, el representante electo por las masas, se enfrenta al pueblo cada seis meses, y esa persona tiene que tener mayor respaldo para hacerlo más creíble, pues ahí radica también la fortaleza de la Revolución”, consideró.



Llamó a elevar la exigencia a las administraciones que no responden a los planteamientos y preocupaciones del pueblo, un asunto que no puede esperar nuevos análisis e incumplimientos, puntualizó López Díaz, quien manifestó que el proceso de rendición de cuenta es de los delegados, pero los problemas son de las administraciones, por eso estas deben ir a esos encuentros, dar respuestas, reconociendo errores, de lo contrario se afecta la imagen del delegado, “por eso todos tenemos que volcarnos en función de esta prioridad, el programa “Villa Clara con todos” es de todos, de cada villaclareño que quiere trabajar por el florecimiento de su provincia, eso es Revolución”, finalizó.



Falta de profundidad en los análisis de los Consejos de Dirección sobre los planteamientos del pueblo, respuestas no convincentes, la baja solución de los planteamientos, que solo llega a un 56 por ciento y la morosidad de organismos y entidades son problemas que están sobre el tapete cuando se llega al cuarto proceso en Villa Clara, de ahí que se trabaja intensamente para cambiar ese escenario.



“El mejor aporte a este proceso de rendición de cuenta es la calidad de los servicios, si todo funciona bien en una comunidad, desde el consultorio del médico, el círculo infantil, los mercados, la calidad de los productos que se expenden, entonces llegaremos en mejores condiciones a este acto de democracia cubana , de ahí que la exigencia y el control debe primar en todos nosotros, hay que lograr un ambiente favorable de respaldo a la Revolución, que nuevamente vamos a reafirmar en este proceso de rendición de cuenta”, concluyó el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara.