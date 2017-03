En tiempos de sequía no hay espacio para salideros

Para Martín Romero Álvarez, vecino del reparto Virginia, en Santa Clara, la palabra derroche resulta el único calificativo capaz de explicar lo que ha estado sucediendo en su barrio durante mucho tiempo con los salideros de agua.



Él, que es presidente de su CDR, había planteado esa inquietud en varias rendiciones de cuenta del delegado a los electores, en su núcleo del Partido y otros escenarios, mas nada sucedía.



Siempre me explicaban que eran muchos los salideros, que lo iban a incluir en el plan de rehabilitaciones del próximo año y otras justificaciones, lo cierto es que aquello era criminal, dice Martín, al señalar la calle por la que el agua corría a raudales, mientras la comunidad contemplaba atónita aquel panorama.



Tal vez por eso, Romero Álvarez, Ada Pérez y Pedro García, entre otros, hayan estado entre las personas que más se han alegrado con la ofensiva que tiene lugar por estos días en Santa Clara contra los salideros, causantes de la pérdida de más del 45 % del agua en el trayecto que va desde la fuente de abasto hasta las viviendas.



Allí, frente a la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud Primero de Mayo), este martes estaban los vecinos del reparto Virginia, encabezados por Romero y otros presidentes de CDR, acompañando a una de las brigadas organizadas por la dirección de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con el fin de darle una batida a ese nocivo fenómeno en la capital de la provincia.



Entre los trabajadores que laboran en la tarea figura Armando Quintana Denis, quien pondera esta iniciativa de las autoridades del territorio encaminada a dar respuesta a una de las quejas más reiteradas por la población en los últimos procesos de rendición de cuenta.



Si no es de esta forma, resultaría imposible solventar, aunque sea en parte, este problema. Fíjese que se calcula el número de salideros diarios en Santa Clara en más de 2 500, y creo que me quedo corto, asegura el jefe de brigada, quien reconoce como causa de las pérdidas la pésima situación de las tuberías, la mayoría de las cuales cuentan con más de 100 años de explotación.



También en la zona del bulevar santaclareño laboraba otra comitiva, encabezada por Alberto García Denis, entre los cuales se encontraba Antonio Muñoz, no el gigante del Escambray, ni el pelotero que regaló tantas glorias a Cuba, sino el trabajador de acueducto y alcantarillado que trata de devolverle la tranquilidad a las personas que en esa calle no pueden recibir el agua por causa de las frecuentes roturas en las tuberías y llaves ubicadas en esa área.



El trabajo no es fácil porque los tubos están podridos, por eso a veces arreglamos una parte y se va por otra. En realidad esto lo que lleva es una inversión mayor, la cual se hará cuando el país pueda, esa es la lógica porque hay que parar este derroche. Usted se imagina, con la sequía que padece este país y nosotros botando el 45 % del agua de esta manera. Eso es inconcebible, expresa Muñoz.



Al respecto, Julio César Amores, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Villa Clara, explica que es cierto lo expresado por Quintana y Antonio, y para apoyarlo aporta otros datos que resultan alarmantes.



A la pérdida de más del 40 % del agua producto de los salideros, agrega que más del 20 % de ese líquido se dilapida dentro de las viviendas debido al mal estado de las redes, además de llaves defectuosas y también un poco de irresponsabilidad, señala Amores, quien agrega como en los últimos años esta situación se ha agudizado, porque al mejorarse las conductoras primarias, la presión del agua es mucho mayor, reventándose las tuberías secundarias.



Añade que esa es la razón por la cual, y según datos aportados por la Asamblea Provincial del Poder Popular, en los últimos tres procesos de rendición de cuenta hubo 3 288 planteamientos vinculados a la problemática de los salideros, la mayoría de ellos en Santa Clara, el municipio más afectado, de los cuales solo tuvo solución el 46 %, una cifra que evidencia la complejidad del dilema, reconoce el director de la entidad



Para paliar el problema hemos estado recibiendo algunos recursos de la dirección del país, sin embargo la gravedad del problema es tal que resultan insuficientes, al igual que las fuerzas de que disponemos en Santa Clara con ese fin, dice el directivo, quien amplía que ante la urgencia decidieron convocar a fuerzas de todos los municipios de la provincia para dar un golpe decisivo a los salideros.



Aquí estarán trabajando durante varios días, en lugares seleccionados por la dirección del territorio y la empresa a partir de las quejas expresadas por la población en sus reuniones con los delegados y a través de diversas vías, acción que deberá repetirse en el futuro hasta lograr solventar la situación, al menos hasta tanto pueda realizarse una transformación mayor en las redes hidráulicas, señala Julio César./Freddy Pérez Cabrera.