Pedro Martínez Pírez: los grandes retos del Periodismo hoy

Martínez Pírez, nacido en Santa Clara, Premio Nacional de Periodismo José Martí y de la Radio cubana, comenzó sus encuentros en un ameno diálogo entre colegas en la Universidad Central con alumnos y profesores de la carrera, a quienes contó sus vivencias y experiencias profesionales, además de hablarles de la magia y los retos del periodismo.

“Esta carrera no es oficio, es un sacerdocio. Sin grandes conocimientos nunca seremos grandes periodistas. Los que apuestan por esta profesión se tienen que dar a respetar, conservar la ética, saber de todo, de historia, de cultura, de deporte, de política, y así hacer algo creador, hay que sentirse realizado con lo que se hace cada día. Vamos a tener siempre muchas personas que se sienten dueños de la información, pero contra esas barreras hay que seguir luchando, a mí nada me ha llevado a no sentirme bien haciendo periodismo,”, acotó el experimentado colega.



En la conferencia magistral, relató los importantes pasos por la diplomacia revolucionaria en la isla, pues representó a nuestro país en varias Embajadas, además de su tránsito por órganos de prensa como la revista OCLAE, el periódico Juventud Rebelde, la Televisión cubana, la Agencia Prensa Latina, hasta su entrada a Radio Habana Cuba, una trayectoria que lo llevó por el mundo donde conoció a importantes personalidades como el pintor Oswaldo Guayasamín, o los escritores Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, por solo citar algunos.



Más adelante puntualizó “este es un momento muy especial de Cuba, ya no tenemos a Fidel, que siempre se sintió parte del gremio, con su respaldo incondicional. Los medios han crecido, ya no son solo la prensa escrita, la radio y la televisión, hoy nos insertamos en las redes sociales, donde hay una guerra mediática inmensa, donde tenemos que insertarnos, los periodistas cubanos estamos en una gran trinchera en la cual tenemos que contribuir al perfeccionamiento de nuestra sociedad, también con la crítica inteligente, bien hecha”, apuntó.



Martínez Pírez dejó enseñanzas inolvidables sobre la defensa de nuestros valores y sobre una profesión que calificó como un sacerdocio, además de mencionar la rica herencia y el legado de grandes hombres en esta profesión. “Tenemos la suerte que venimos de José Martí, que tenemos a Juan Gualberto Gómez, que tenemos a Fidel que tanto periodismo hizo y que siempre le prestó tanta atención a los medios, tenemos que ser capaces, como Martí en su época, ser imaginativos, creativos y sacar todo lo que hay, que son buenas y valiosas. El periodismo es bello, hermoso y hay que estar aprendiendo toda la vida”, reflexionó el maestro.



RECORRIDO EN LOS MEDIOS, HOMENAJE EN CMHW



En horas de la tarde el destacado periodista concedió una entrevista al programa Buenas nuevas del Canal Telecubanacán, y posteriormente visitó la emisora CMHW donde compareció en espacios de la planta radial, e intercambió con trabajadores.



“A Santa Clara yo no vuelvo, yo soy de Santa Clara”, dijo Pedro quien recordó a personalidades como José Cangas, su cuñado y hombre de radio y Aldo Isidrón del Valle, Premio nacional de Periodismo y de la radio, ambos ya fallecidos, y devenidos íconos de la radio villaclareña y cubana.



Dejó como recuerdos a la emisora y al canal provincial discos con grabaciones históricas hechas por él a importantes figuras de Cuba y el continente, un CD con materiales de la Radio de la Asamblea Nacional de Ecuador, y un material audiovisual sobre el Crimen de Barbados, acto terrorista ocurrido en el año 1976 y donde perdieron la vida más de 70 personas inocentes.



De igual manera recibió de manos de Alexander Jiménez, Director Provincial de radio, un diploma de reconocimiento por la rica trayectoria de su vida, con la imagen de una foto que recuerda una de las trascendentes entrevistas realizadas por Pedro Martínez Pírez al Comandante en Jefe Fidel Castro en las Naciones Unidas.



SOLIDARIDAD: LAS CLAVES DE ESTOS TIEMPOS



Finalmente en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, dialogó con jóvenes de otras nacionalidades que estudian en universidades villaclareñas, estudiantes de sociedades científicas de preuniversitarios de Santa Clara, así como una representación de trabajadores de la Universidad médica y del sector no estatal, donde agradeció la posibilidad de ver representado en este encuentro un abanico de nacionalidades.



Llamó a seguir luchando por la unidad de los pueblos, la defensa de causas justas, y la salvaguarda de las ideas de emancipación, equidad y justicia de los grandes revolucionarios del mundo como el Comandante en Jefe Fidel Castro, Agostinho Neto, y Nelson Mandela.



Se refirió a causas justas como la paz en Colombia, la del pueblo palestino, la descolonización de Puerto Rico, y la defensa de los pueblos latinoamericanos ante la escalada de la derecha.



Recordó los lazos de amor que unen a Cuba con África, con los pueblos latinoamericanos, y con la isla de Puerto Rico, y en ese sentido, evocó a la poetisa borica Lola Rodríguez de Tió, quien inmortalizó los versos “Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas”…



“¡Qué bueno que están representados todos estos países aquí!”, exclamó el intelectual, quien evocó al periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, primer director de la Agencia Prensa Latina, quien llamaba a ser objetivos pero no imparciales, pues no se pueden dejar los ojos cerrados ante las injusticias del mundo, insistió.



“Ese es mi periodismo, por eso sigo colaborando con todos los medios, porque creo que el periodismo es uno solo, y ahora con las nuevas tecnologías tenemos un gran desafío, porque los dueños son los poderosos, por eso debemos estar alertas. Radio Habana mantiene los transmisores de onda corta para llegar lejos con la verdad de Cuba”, finalizó el afamado periodista cubano, quien fue agasajado este 14 de marzo por el día de la prensa cubana.