Doctor Pedro Pablo Rodríguez: seguir siendo cubanos

El Doctor Pedro Pablo Rodríguez, investigador titular del Centro de Estudios Martianos, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Director de la Edición Crítica de las Obras Completas de José Martí, significó que en los tiempos actuales es imprescindible conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, para saber hacia dónde queremos ir.



“Esa es la misión del historiador, socializar sus conocimientos, aportar a la sociedad, lo importante es que la gente lo sepa, lo comprenda, tome paradigmas que le permitan entender el presente y trazarse un camino para el futuro, ese es el gran reto de la historiografía cubana y los historiadores”, aseveró el connotado científico.



Dijo que hoy los historiadores tienen que llegar a las nuevas generaciones, hacerle entender a los niños, adolescentes y jóvenes nuestras más ricas tradiciones, y el legado de hombres y mujeres que ayudaron, con su sacrificio, a construir un país mejor.



Más adelante, Pedro Pablo insistió en que la misión de los historiadores es también ayudar a los políticos a entender más la nación, y citó ejemplos concretos de próceres que marcaron el camino que hoy debemos seguir transitando como Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Martí y Fidel ´Castro.



En sus esclarecedoras palabras, Pedro Pablo consideró que hoy urge escribir la historia de la Revolución, los acontecimientos más importantes que marcaron este país después del triunfo del primero de enero, para entender mejor el proceso revolucionario, además de profundizar en la vida de héroes y mártires, aun prácticamente desconocidos.



“La única manera real de abrir una sociedad mejor no solo en lo económico y social, sino en lo espiritual es reencontrarnos con ese pasado glorioso de la historia. ¡Cuánto hizo Martí, y cuanto sigue haciendo, porque hoy nos hace pensar qué más debemos hacer para ser un mejor pueblo, pues Martí no solo pensó en la emancipación de la América, sino de cada ser humano”, expresó el investigador.



El Doctor Pedro Pablo manifestó que hoy más que nunca hay que acercar más el pensamiento a la vida real de las personas, del ciudadano cubano, no pueden desmontarnos la historia si somos más profundos, y si entendemos por qué hemos llegado hasta aquí”, enfatizó.



Muy emocionado, el profesor estudioso de la obra martiana dijo: “¡Qué sacrificio el de este pueblo para ser libres!. Arsenio Martínez Campos, un General y político español brillante dijo más de una voz en las Cortes de España: ‘Cuba está perdida porque los cubanos no quieren ser españoles!”.



Y concluyó: “Si de aquí a 100 años la mayoría de los que viven aquí quieren seguir siendo cubanos, los que escribimos de Historia, los profesores de Historia, habremos ganado la batalla”.