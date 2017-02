Completó Villa Clara la nómina de plantas moledoras en la actual zafra

Debido a la inversión llevada a cabo, con el montaje de una nueva caldera de 60 toneladas encaminada a mejorar su potencial energético, dicha fábrica inició el calendario con cerca de un mes de atraso y aún cuando no ha tenido el mejor desempeño en la arrancada, se espera una mejoría a medida que se realizan los ajustes necesarios, según los especialistas y directivos.



De estabilizar su molienda, como todos esperan, el central camajuanense estima fabricar cerca de 10 mil toneladas de crudo, lo cual puede ser un respiro para la contienda en la provincia, que para nadie es un secreto que en las últimas semanas no anda bien por su deudas con el plan.



Una situación no resuelta aún en el "José María Pérez" es la relacionada con la estabilidad de la fuerza laboral, problema ante el cual se continúa recurriendo a paliativos y tiene una acción directa en la operación fabril.