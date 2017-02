Rinden tributo al Che corresponsales del diario Granma

Ser espejo y prisma de la realidad mediante la letra impresa fue el compromiso que realizaron en Santa Clara un grupo de corresponsales del diario Granma, durante el encuentro nacional de los corresponsales del órgano oficial de prensa del PCC.



En diálogo con Vanguardia, Karina Marrón González, subdirectora del rotativo, enfatizó: «en pos de marcar una pauta en nuestro trabajo, todos los años efectuamos tres encuentros con los corresponsales para retroalimentarnos y socializar los buenos resultados de los colegas en las diferentes provincias del país. Este año elegimos comenzar el recorrido por Villa Clara tras la convocatoria de la ciudad del Che. Conocimos todo lo nuevo que se gesta en este territorio en cuanto a nuevos servicios para embellecer la urbe, así como las nuevas obras y proyectos por ejecutar».



Sobre el compromiso de la prensa cubana para preservar la Revolución, la subdirectora de Granma aseguró que «la responsabilidad de la prensa no es solo con el Guerrillero Heroico sino con la Revolución, que constituye la esencia misma en defensa de las conquistas de los derechos humanos.



«Sin embargo, el compromiso más grande de la prensa reside en hacer un periodismo más parecido a lo que el pueblo necesita, y reflejar los aspectos significativos de la vida social cubana. ¿Y quién lo va a contar si no nosotros? Además, tenemos que ejercer la crítica que permita el desarrollo, para lograr una sociedad que nos beneficie a todos», significó.



Los periodistas intercambiaron sobre el impacto que debe tener en los medios de prensa el homenaje para recordar a Ernesto Che Guevara en el aniversario 50 de su caída en combate y el vigésimo de la llegada de sus restos y los de su destacamento de refuerzo a Santa Clara.



Por su parte, Dilbert Reyes Rodríguez, corresponsal en la provincia de Granma, destacó que «la visita a Villa Clara siempre parece una primera vez, no solo por la historia que encierra sino por el espíritu renovador que tiene este territorio central. Ello da la sensación que es una provincia en constante transformación. De aquí nos vamos cargados de ese espíritu villaclareño para realizar un periodismo renovador», concluyó.



En la ciudad de Marta y el Che estos profesionales de la letra impresa intercambiaron sus criterios respecto a cómo hacer más atractivo el discurso periodístico y ratificaron su compromiso de preservar por siempre las conquistas de la Revolución a través del quehacer diario de la prensa, ese gremio que tiene la misión de narrar con veracidad la historia de nuestros antecesores, y la que construimos en la actualidad. / Con información de Lázaro Chacón Vázquez.