El Héroe de Yaguajay, ligado eternamente a Villa Clara

El Héroe de Yaguajay, con su sonrisa amplia y su valor sin igual, también desempeñó importante papel en la liberación de la antigua provincia de Las Villas, con influencia más marcada en los límites que hoy constituye territorio espirituano.

En Zulueta, el pueblecito del fútbol del municipio de Remedios, Camilo es recordado como el libertador, el hombre de las masas que atacó dos veces el cuartel, y que con perseverancia logró tomar su objetivo.

No hay zulueteño que no se sienta orgulloso por el apoyo que le brindara el pueblo de aquel entonces al Señor de la Vanguardia, que no rememore con ternura el cariño retribuido por Camilo, y la constancia de este en una segunda visita, después del triunfo revolucionario.

El 19 de abril de 1959 Camilo volvió a un poblado en paz, una jornada histórica para la otrora Villa de los Laureles, quien declaró instantáneamente la condición de hijo adoptivo para el hombre del enorme sombrero; aún hoy en Zulueta lo consideran como tal.

En uno de los parques del lugar Camilo se inmortaliza en una estatua; en las afueras, como quien va al central Chiquitico Fabregat, una tarja señaliza su paso:

\"En este lugar el 14 de diciembre de 1958, a través de la Cruz Roja, el Comandante Camilo Cienfuegos, efectuó el intercambio de prisioneros del ejército batistiano por soldados rebeldes.\"

Y hoy, cuando el Héroe contaría 85 años, en Zulueta, como en toda Cuba, se celebra el cumpleaños del hermano.