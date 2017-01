Los niños de La Edad de Oro no se despiden

Recordemos, por ejemplo, las poderosas caracterizaciones de Dostoievski en sus novelas Crimen y Castigo o El Idiota, por solo citar dos ejemplos.



Mucho se aprende sobre la psicología humana leyendo a Herman Hesse, o a León Tolstoi, o a Romain Rolland, entre otros.

José Martí no fue un psicólogo propiamente dicho, aunque su abarcadora inteligencia le permitió incursionar en materias diversas de las ciencias naturales y las sociales, incluyendo sus aportes en el ámbito de la política, muchos de los cuales, aún en nuestros días, tienen plena vigencia. Pero fue, sin embargo, un minucioso observador de las circunstancias y de las personas.

Durante los años en que vivió en Nueva York tuvo ocasión de compartir con numerosas familias de emigrantes latinoamericanos radicadas en esa ciudad. Con algunas de esas familias sostuvo relaciones de amistad. La familia, como núcleo sustentador de la existencia humana, revestía para él particular importancia. En carta a María Mantilla fechada en julio de 1894 le comentaba:



“(…) Son mujeres ya las tres hijas de Manuel Mercado, y para mí son como si fueran niñas. La casa parece una jaula de pájaros deshecha cuando llego. Me han puesto la mesa llena de rosas y de nardos: cada una me ha preparado una sorpresa. A mí, a veces, se me llena de lágrimas el corazón. Y me pongo a pensar, y me pregunto si tú me querrás así, y Carmita, y Ernesto” (…)



María, Carmita y Ernesto son tres de los hijos del matrimonio Mantilla, esa otra familia que Martí asume como propia al ver deshecho su hogar con Carmen Zayas Bazán.

En otra carta, enviada a su hermana Amelia en 1880, le recomienda:



“(…) ayúdate de mí para ser venturosa, que yo no puedo ser feliz, pero sé la manera de hacer feliz a los otros”.



¿Y por qué ya él no puede ser feliz? Acaso porque al comenzar a rodar,” se le quebró el eje de la vida”. Ese eje era precisamente el hogar que pretendió levantar junto a su esposa y que se vino abajo, estrepitosamente, cuando ella regresa a Cuba, separándolo definitivamente del hijo amado.

Sin embargo, aquel gigante herido en uno de los empeños más sensibles de su existencia no se llena de amargura, no se atrinchera en el odio o en la indiferencia hacia los demás, todo lo contrario, acaso precisamente por las hondas heridas recibidas, por el dolor que fue capaz de superar, enarbolando la bondad emancipadora, se convertiría definitivamente en médico de almas, en un observador sensible y sutil que sabría trasladar a la literatura un repertorio excepcional de conocimientos acerca de la psicología humana en general (recuérdese su novela Amistad Funesta), y de la psicología infantil, en particular.

Testimonio han dejado los que lo conocieron, Blanche Zacharie de Baralt, entre otros, de la atención particular que prestaba a los niños, y de cómo estos le retribuían su comprensión con exquisito amor y gratitud.

En el libro Martí a flor de labios de Froilán Escobar, se corrobora la poderosa impresión por él causada en aquellos muchachos y adolescentes que lo conocieron en 1895, cuando desembarcó por Playitas con Máximo Gómez, y que más de medio siglo después aún recordaban sus ojos, sus manos, el timbre particular de su voz y algunas de sus palabras y costumbres.

Martí, sencillamente, fascinaba a los niños. En una época en que estos eran tratados con excesiva severidad, en que no podían estar presentes ni intervenir en las conversaciones de los adultos, en que tenían que callar, bajar la cabeza y acatar las decisiones de sus mayores, él comprendió cuánto debían sufrir en la soledad de sus incomprendidas almitas, él, que tan grande era, se inclinó para escucharlos, se “aniñó” para comprenderlos y supo descubrir muchos de los misterios que conforman la psicología de un infante. Prueba irrebatible de ello lo constituye la atinada caracterización de personajes infantiles que se constata en sus cuentos de La Edad de Oro.

Como sabemos, en La Edad de Oro, encontramos cinco cuentos de José Martí y otros tres que proceden del repertorio de la narrativa infantil universal: Meñique y El Camarón Encantado, de Eduardo Renée Lefevre de Laboulaye y Los dos Ruiseñores, de Hans Christian Andersen. Lo que hace un total de ocho cuentos.

Curiosamente, en los cuentos traducidos y adaptados no aparecen niños. Meñique es pequeño, pero es un hombrecito con aspiraciones matrimoniales. En El Camarón Encantado todos los personajes son adultos y en Los dos Ruiseñores solo la cocinerita de ojos aceitunados, que trabaja en el palacio imperial, y que es un personaje conmovedor, puede considerarse todavía cercana a la infancia.

Los niños de La edad de Oro son, por tanto, creaciones particulares del ingenio martiano. Esos niños inolvidables y complejos, que no son perfectos, que cometen errores y que nos conmueven con sus travesuras y nos conminan a reflexionar en las profundas complejidades de la edad infantil.



Bebé, que es un niño magnífico de cinco años, que se viste como un noble inglés, pero que se sienta a escuchar las historias de los criados viejos, que le cuentan de su tierra de África, de cuando ellos eran príncipes y reyes, y tenían muchas vacas y muchos elefantes. Bebé, que quiere mucho a su madre y que tiembla de miedo cuando la escucha toser. Bebé, que se queda desvelado, pensando en lo que había ocurrido aquel día en que fuera de visita a casa del señor Don Pomposo. Bebé, que, en un gesto de supremo desprendimiento, de exquisita bondad, transfiere a su primo Raúl el sable de cinturón lujoso, un sable muy vistoso que de pronto se le convierte en un objeto feo, abominable, porque llenó de tristeza al pobre primo Raúl, al que nadie mima ni besa, al que nadie ha regalado un sable.



Y de esta manera se convierte Bebé en un niño inolvidable, en un niño que justifica aquel adjetivo de “magnífico” con el que Martí, no gratuitamente, lo calificara al principio de la obra.

Más adelante, en el segundo número de la Revista aparecerá la simpática Nené. Nené también es una niña de apenas cinco años. Una niña huérfana de madre, que vive en estrecha compañía paterna. Una niña profundamente emotiva que, sin querer, rompe las páginas de un libro famoso, de un libro de más de cien años, de un libro que su padre le recomendara cuidar con particular devoción.

¿Es mala Nené? ¿Quiso condenarla Martí? Por el contrario, quiso dejar un apunte conmovedor acerca de los resortes que a veces determinan la actuación de un niño. Resortes que quedan ocultos a la mirada de la mayoría de los adultos, y que hacen al niño blanco injusto de castigos y reprimendas.

Nené no arranca las páginas del libro por maldad o premeditada desobediencia, las rompe sin querer, en un momento de excesivo entusiasmo, cuando su imaginación infantil se desborda y las imágenes que observa se convierten en reales, bullendo, cambiando, alucinándola hasta el extremo de confundir ese mundo figurado con el mundo real.



Después de Nené y ya en el tercer número, encontramos a Pilar, también una niña de clase acomodada, que tiene coche, aro, balde, paleta y zapaticos de rosa, pero que prefiere jugar en aquella parte de la playa “donde se sientan los pobres/ donde se sientan los viejos”

.

Pilar, que tan parecida nos resulta al inquieto Bebé, aunque es una niña de mayor edad, que se desprende de sus zapaticos rosados para entregárselos a la niña enferma, a la niña que ya no puede jugar y cuyos pies están descalzos y fríos.



¿Estéril caridad cristiana que pretende ocultar la existencia de clases sociales despojadas de todos los derechos? ¿Sensiblería romántica de limitado alcance y estériles resultados? Mucho más que eso, porque como dice Silvio Rodríguez en una de sus memorables canciones:



“Tener no es signo de malvado

Y no tener tampoco es prueba

De que acompañe la virtud.”



Simplemente Pilar, aunque rica, es buena, porque también existen niños que naturalmente no se inclinan a la bondad, como aquella “mala” Magdalena que en este mismo texto, entierra en la arena a su muñeca “ sin brazos”.



Por último nos encontramos, ya en las postrimerías de la Revista con Piedad, niña de ocho años que atraviesa por un conflicto de incomunicación con sus padres. Una niña cuyo nombre resulta intensamente simbólico, porque encarna precisamente la compasión que también caracterizara a Martí, haciéndolo particularmente atento con los seres desvalidos, o con las personas feas o físicamente afectadas por alguna discapacidad.



Una Piedad que ama a su juguete preferido, a su muñeca de trapo, a su querida Leonor (recordemos que este era precisamente el nombre de la madre de Martí). Una Leonor desteñida por los besos, pero que le habla, con quien la niña ha logrado establecer un tierno espejismo de mutua comunicación. Una historia que nos remite a la pertinencia de la fidelidad y a lo que muchos años después Antoine de Saint Exupéry definiría como” lo esencial”, aquello que es invisible para los ojos y que solo se comprende por la sabiduría de los sentimientos.



De estos cinco niños se trata. Son estos los bien delineados caracteres infantiles de disímiles edades, que Martí hace desfilar ante nuestros ojos y que resultarán, ya para siempre, inolvidables.



Niños que sufren penas, que atraviesan conflictos, que piensan, que aman y cuyo denominador común pudiera ser la bondad, la sabiduría que está más allá del saber escolar, la capacidad de soñar y de fantasear que reside en la esencia misma de la condición infantil.



Niños cuya caracterización constituye toda una lección de psicología para maestros, padres y adultos en general, porque los tiempos han cambiado, pero los reinos espirituales en que se desenvuelve el hombre, no tanto. Uno de esos reinos, quizás el más precioso es el de La edad de Oro, vale decir: el de la infancia. Una etapa imprescindible y definitoria, una etapa en que se establecen las bases para toda la vida y en la que se nutren de savia las menudas arterias juveniles. Que esa savia sea buena, que ese terreno se abone con las mejores semillas, que esos días sean regalados con el amor, la comprensión, la tolerancia y la simpatía. No más que esto pedía el maestro, el que todo lo comprendió, el que de todos se compadeció, porque como dijo a través de Meñique: “todos los pícaros son tontos, los buenos son los que ganan a la larga”.