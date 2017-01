Embajador de Timor Leste rinde tributo al Che en Santa Clara

El diplomático ha recorrido varias provincias en el interés de conocer más la realidad cubana, durante el tiempo del cumplimiento de su misión diplomática. Luego de visitar la Plaza, el Museo, el Memorial y el Mausoleo Frente las Villas, escribió en el libro de visitantes: “Vine a Villa Clara para agradecer la ayuda de este pueblo, y de esta provincia a nuestro país y también para presentar mis respetos al Comandante Che”.



En declaraciones a la prensa significó: “Quiero agradecer a este país la formación de médicos, el apoyo de este pueblo en la preparación de estudiantes de Medicina, muchos de ellos se formaron en este territorio”, puntualizó el diplomático, quien consideró que es además, una gran oportunidad para reiterar este agradecimiento a Cuba por su colaboración, además de ratificar que el Guerrillero Heroico siempre es una fuente de inspiración para seguir su ejemplo.

Timor Leste proclamó su independencia de Portugal el 28 de noviembre de 1975, pero poco después fue invadido y ocupado por las tropas de Indonesia. Cuba y el territorio asiático establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 2002, el mismo día que ese Estado obtuvo formalmente su independencia, y desde entonces mantienen vínculos que se desarrollan al más alto nivel.

Hace solo unos meses el Excelentísimo Señor Loro Horta, el Embajador más joven de otra nación en Cuba, recibió las cartas credenciales que lo acreditan como tal, y ha compartido desde entonces instantes de muchas emociones con nuestro pueblo.



“El momento que más me marcó desde que asumí la responsabilidad fue la partida del Comandante en Jefe Fidel Castro, jamás lo olvidaremos, Fidel prometió a Timor Leste que iba a formar más de 1000 médicos y lo cumplió”, recordó Horta, y más adelante reafirmó que ambos pueblos, a pesar de la lejanía geográfica, están muy unidos por las mismas causas.



El Señor Loro Horta es hijo de José Manuel Ramos-Horta, amigo de Cuba, quien fuera Presidente de Timor Oriental desde 2007 hasta 2012, gran luchador por la independencia de su país, y quien recibiera además, en diciembre de 1996 el Premio Nobel de la Paz, una historia que también une con nuestro país a su hijo, el actual embajador.



El diplomático timorense recordó que la primera vez que estuvo en Cuba fue en el vientre de su madre, pues nació el 26 de noviembre de 1978. Entonces, sus padres estuvieron en septiembre de ese año en la Isla de la Juventud, cuando luchaban por la libertad de su patria.

Una vez conquistada la independencia, su papá llegó a ser Primer Ministro y Presidente, y la madre, Ministra del Interior y de Justicia. José Manuel Ramos-Horta también fue un hombre muy activo en el proceso de liberación de los Cinco Héroes cubanos, y en la nominación de la Brigada Médica de nuestro país, al Premio Nobel de la Paz.

“Toda esa historia de mi familia me une a Cuba, me gusta mucho este país, me confunden como cubano y me da orgullo”, confesó emocionado Loro Horta.



Recordó la gran contribución de Cuba en la formación de jóvenes médicos timorenses además de las misiones médicas cubanas en esa nación, donde ya se aprecian los impactos de la labor de los profesionales de la Isla, pues se ha reducido la cantidad de personas enfermas de tuberculosis y disminuyeron las tasas de mortalidad infantil de manera significativa. “La ayuda de los médicos cubanos fue crucial”, argumentó.



Se refirió, por otra parte, a nuevos proyectos que surgen gracias al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, entre ellos, una clínica que se construye en la zona oriental de Ocusi, que brindará servicios a otros países de la región asiática, también el envío de la primera brigada mixta de médicos cubanos y timorenses a Guinea Bissau.



Igualmente se prevé la construcción de una fábrica de productos farmacéuticos para abastecer al mercado asiático, informó el embajador, quien agregó que la prioridad es diversificar la colaboración en áreas como la Agricultura, la alfabetización de adultos, y otros proyectos como la instalación de una fábrica de yogurt en Timor, a partir de un acuerdo firmado con Labiofam



De igual manera, en estos momentos un grupo de ingenieros y arquitectos trabajan en la construcción de casas “insólitas”, de bajo costo y la edificación de monumentos para el turismo.



Por último, el embajador en Cuba de Timor Leste le envió un mensaje al pueblo cubano “de admiración, amistad, agradecimiento, amor, sé que Cuba está atravesando un momento difícil con la muerte de Fidel, pero Cuba ha vencido muchos momentos difíciles, y cada momento difícil que este país ha pasado, lo torna más fuerte. No hay nada que el cubano no pueda sobrevivir, los próximos años vendrán cambios positivos, determinados por el pueblo cubano, y defendiendo sus tradiciones, su historia”, culminó emocionado.



En su periplo por Villa Clara, el Excelentísimo Señor Loro Horta, Embajador de Timor Oriental en Cuba, recorrió el sitio fundacional de la ciudad de Santa Clara, otros lugares históricos vinculados a la vida del Guerrillero Heroico, además de sostener un intercambio con la dirección de la Asamblea Provincial del Poder Popular.