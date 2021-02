Sin festejar todavía…pero ese es el camino

Debo decir que no hay motivos para festejar todavía porque estamos comenzando, pero ese es el camino, el de la vinculación directa de los que sudan la camisa en el campo con las unidades de venta. Que sean ellos los que obtengan las mejores ganancias sin intermediarios de ningún tipo.

Yo siempre fui un defensor de la vinculación directa de las formas productivas a las unidades destinadas a la comercialización de productos agrícolas.

Incluso, de la idea de vincular directamente a los que producen a los centros del consumo social. Nunca fue mejor abastecido por ejemplo el Hospital "Arnaldo Milián Castro", de Santa Clara, que cuando fue vinculado directamente a la CPA "Ovidio Rivero" hace muchos años, pero ante un problema puntual un día, se botó el sofá, o sea, se eliminó la vinculación.

Debo reconocer que no fui capaz de percatarme cuando años atrás muchos consumidores pidieron que las placitas vinculadas a cooperativas regresaran a Acopio, que el problema no estaba en la vinculación, sino en el poco entusiasmo con que la asumieron las direcciones de las cooperativas en sentido general.

Pero hoy vivimos un escenario diferente, la demanda es superior, la producción está muy lejos de alcanzar, todo se compra y las cooperativas o venden o desaparecen.

Mi amigo Félix estaba cabizbajo, no había vendido prácticamente nada este año, pero este martes vi su rostro diferente como el de su punto de venta de la calle Virtudes, en Santa Clara, que fue vinculado a la Cooperativa de Créditos y Servicios "Diosdado Pérez", de Amaro en Santo Domingo.



Es verdad que había mucha cola a las 7 de la mañana cuando pasé por allí, algunos incluso no durmieron esperando que abriera, pero en las góndolas había yuca, tomate, piña, calabaza, entre otros productos, todos de excelente calidad y recién cosechados.

Como esta placita ya funcionan varias en toda la provincia. Y si bien no hay motivos para el entusiasmo sí lo hay para el optimismo, porque se está sembrando mucho y el futuro tiene que ser mejor.

Cuando me detengo a contemplar el nuevo rostro de los puntos de venta vinculados a cooperativas, me sale del alma esta verdad, que me perdonen las excepciones, pero los intermediarios, como regla, solo sirven para encarecer la mercancía y evitar que llegue fresca al consumidor.