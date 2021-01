Abaratar los costos y no cerrar comedores

Gisela- ese es uno de los principales planteamientos que tenemos hoy sobre el Ordenamiento, cuando intercambiamos con los trabajadores una de las principales insatisfacciones que tienen es el precio de los alimentos en los comedores. Ellos entienden que nunca van a ser igual al precio que teníamos antes pero si estamos discutiendo con profundidad cada precio teniendo en cuenta su costo para lograr que se abaraten al máximo posible. Como se ha explicado por el Ministerio de Finanzas y Precios, el precio tope será 18 pesos pero hay que analizar en cada lugar específico porque hay que tener en cuenta que estamos en el sector de la agricultura.



Periodista- muy importante eso que dices, este sector produce la mayor parte de los alimentos que consume en los comedores, por tanto si logra que los costos bajen pueden venderlos más baratos.



Gisela- por supuesto, tenemos que abaratar los costos porque no podemos detenernos, hay mucho trabajo por delante, el país necesita como nunca de nosotros para incrementar la producción agrícola que es la primera prioridad y por tanto además de revisar los precios no puede cerrarse ningún comedor.

Periodista- además, en una actividad tan ruda como las de la agricultura en general no se puede dejar de almorzar.



Gisela- todos necesitamos almorzar pero los agropecuarios gastan más energía en su actividad física en el campo y tienen que tener almuerzo para poder trabajar la doble jornada y producir más.



Periodista- Gisela, sería bueno dejar claro que ninguna administración puede abrogarse el derecho de cerrar el comedor.



Gisela- las indicaciones están claras, no se trata de cerrar ningún comedor, sino de hacer los análisis con la mayor agilidad posible y que los trabajadores puedan tener su almuerzo garantizado.



Periodista- lo que está claro es que el comedor no es para obtener ganancias



Gisela- asimismo, hay que trabajar para que sean rentables pero no obtener ganancias a costa del alto precio que se les cobre a los trabajadores.