Acercar servicios al barrio contra COVID-19 en Villa Clara

Yudí Rodríguez Hernández, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, exigió en reunión de ese órgano de dirección el máximo control de las disposiciones en Santa Clara y Sagua la Grande, en fase de transmisión autóctona limitada, e incluyó a Ranchuelo, que también presenta una alta tasa de contagios.



Altoparlantes móviles saldrán por las tres urbanidades con el objetivo de explicar las medidas higiénicas y la disolución de aglomeramientos en colas, que se convierten en espacios de alto peligro para la propagación del SARV-CoV-2, confirmó.



Nadie puede andar por las calles sin una causa justificada, la supresión del curso escolar no puede llevar a que los niños jueguen en las vías y los directivos de las empresas son responsables de trasladar a sus empleados y darles seguridad higiénica en los centros laborales.



Rodríguez Hernández insistió en la necesidad de la información por todos los medios para que la población se mantenga alerta, apoyados por todos los consejos de Defensa que están activados, fundamentalmente en la ciudad cabecera provincial.



Los estudiantes de la Universidad Médica de Villa Clara cesan sus labores docentes para incorporarse a las pesquisas además se trabaja para recuperar el activismo en la comunidad hacia las personas más vulnerables, que incluye el mensajero de la farmacia, declaró.



Gretza Sánchez Padrón, directora de Salud en el territorio villaclareño, informó que solo en los municipios de Corralillo y Remedios no se registran casos de COVID-19, y Santo Domingo muestra poco riesgo de transmisión, mientras en el resto de la provincia la situación se torna más difícil.



Santa Clara, con una tasa de 72, 7 por 100 mil habitantes, seguida de Ranchuelo, con 41,7, en la última quincena muestran las condiciones más peligrosas, no obstante también son altas en Caibarién, Cifuentes, Camajuaní, Sagua la Grande, Quemado de Güines, Placetas y Manicaragua, en ese orden.



Sánchez Padrón enfatizó en nuevos estilos de vida que incluyan el uso correcto del nasobuco (mascarilla) y la calidad de las pesquisas en la comunidad y al interior de los centros.