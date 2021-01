Retomar el paso, imperativo de los agroazucareros de Villa Clara

De los seis centrales incorporados a las operaciones fabriles, solo cumplió el compromiso para esa etapa "Carlos Baliño", en el municipio de Santo Domingo.



Por tanto, para los hombres y mujeres ocupados en tan importante batalla económica, el comienzo del nuevo año constituye un gran reto, entre ellos enrumbar los pasos a partir de ahora, lo cual no logran dada la persistencia de insuficiencias objetivas y subjetivas que obstaculizan el accionar de la actividad agroindustrial.



Para ilustrar esta idea, al examinar indicadores como el rendimiento industrial, la molida, el recobrado, el aprovechamiento de la capacidad industrial, la entrada de materias extrañas al basculador, el procesamiento de materia prima atrasada y los incumplimientos del tiro y la cosecha, entre otros, el panorama que se muestra no responde a las actuales exigencias que demanda el sector y el país.



Y aún cuando en cada lugar han replanteado cómo levantar la cadena agroindustrial y concretar la tarea diaria, apreciamos que el cuartito continúa con dificultades.



Tampoco significa que los colectivos están cruzados de brazos y desanimados, ocurre que los esfuerzos no responden a los resultados que reviertan los atrasos que crecen por día. Si de algo saben los integrantes de este sector es hacer azúcar y sobreponerse a los obstáculos, tienen el mejor antídoto para la resaca que es el empeño de todos.



En cada examen realizado ha estado presente la alerta de la empresa, porque el actual ritmo de corte y tiro no se ha podido hacer justicia, pues no es el que hace falta para mantener estabilidad en las molidas, lo cual atenta contra la proclamada eficiencia.



Forma parte de ese esquema la exigencia, porque las labores de la zafra en la agricultura y centros de recepción comiencen más temprano y terminen más tarde, que aprovechen mejor el tiempo y que cada sistema cumpla con la norma que le corresponde, tanto en azúcar como en caña.



Por tanto, aquí la fórmula para ganar es la de moler de manera estable, lo cual no se logra. Para ello hay que desarrollar jornadas intensas de trabajo y poco descanso, de ajetreo constante.



Las expectativas son positivas, los agroazucareros no renuncian a ganar esta batalla y tienen las dulces pretensiones de cumplir el compromiso pactado y pueden hacerlo. Se respira zafra, aún cuando por dentro las cosas no anden del todo bien en medio de una situación muy tensa.