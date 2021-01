Editorial de CMHW: Seguimos vivos y en combate

Al fin hemos concluido el 2020, no lo despedimos, quisiéramos borrarlo y olvidar las penurias sufridas.



Nuestro pueblo, informado y con una elevada educación y conciencia política, no puede ser confundido; la causa principal ha estado en el recrudecimiento del bloqueo y la persecución implacable del más despiadado presidente yanqui, unido a los efectos brutales en nuestra economía de una pandemia que puso de rodillas al mundo.



Porque somos firmes estamos aquí, en escenario tan severo como el de los años 90, pero con luz. Sin apagones y el camino alumbrado para seguir adelante.



No solo mantenemos nuestro indoblegable espíritu de lucha que prohíbe el vocablo rendición, sino que hemos sido capaces de desafiar todos los peligros y compartir la suerte de decenas de pueblos hermanos en el enfrentamiento a la terrible pandemia, bajo el liderazgo del personal de la salud. No hay desafío insuperable para un cubano.



Ni la aplicación del título tres de la Helms-Burton, ni la persecución más cruel e inhumana, podrían hacernos cejar en el empeño de seguir siendo libres e independientes.



No podríamos acostumbrarnos a vivir sin tener Patria, cuya independencia fue forjada desde el grito de Céspedes hasta la victoria definitiva alcanzada bajo la conducción certera de Fidel.

Este año 2020 prueba además que no se trata del porfiado aferramiento a una idea de la generación histórica o la que fue educada directamente por ella, porque hasta nuestros niños tienen sembrados en sus genes el amor a la libertad, la igualdad de derechos y a la equidad en que nos educó la Revolución y han brillado por estos meses de pandemia sirviendo de ejemplo por su conducta disciplinada y responsable hasta a sus propios padres.



Cuando la cifra de muertes por la COVID se acerca a los dos millones en el planeta, nuestro país con su economía atenazada, no ha sufrido el deceso de un niño o de una embarazada por su causa, y eso lo reconoce el pueblo que confía en la labor abnegada de sus mejores talentos, gracias a los cuales ya se ensayan cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19.



Tras decrecer un 11 por ciento en el 2020, se inicia el nuevo año con la aplicación de la tarea ordenamiento que debe incentivar el trabajo y la producción. Los últimos días probaron otra vez que solo un gobierno revolucionario como el nuestro escucha y late con su pueblo y que no es una frase ritual afirmar que nadie quedará desamparado.



Dar el salto imprescindible en la producción nacional y evitarle importaciones al país de lo que puede producirse aquí es el mejor servicio que hoy demanda Cuba.



Motivar el estallido social a partir de crueles carencias fue la gastada carta que se jugó el imperio, pero seguimos vivos y en combate.



No hay golpe blando capaz de amedrentar a un pueblo educado por Fidel, que vibra con su historia, y en el que se unen la ternura de los niños y la dureza del acero. El imperio y su manada de anexionistas serán enfrentados y vencidos una vez más por un enjambre de los revolucionarios en cualquier escenario.



Con el oído pegado a la tierra para escuchar al pueblo y rectificar lo que sea necesario, el 2021, sin que nadie lo dude, tiene que ser mejor.