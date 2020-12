Pon ahí que estamos disfrutando el fin de año

Entre los concurrentes divisé al legendario productor de hortalizas de Sagua la Grande, Javier Sánchez Díaz, más conocido por “Pies descalzos”



Javier- “trajimos tomate, una yuca que se desbarata, unas coles salvajes, productos de calidad de verdad, tu sabes que yo trabajo fino, mira tú esos tomates el tamaño que tienen. Y además todo a precios asequibles pa que la gente me respete. A mí me gusta sembrar mucho y vender barato, yo disfruto que el pueblo hable bien de mí, eso es lo que me hace grande, y además uno no puede perder nunca sus raíces”.

Expongo a continuación diversas opiniones tomadas al azar entre los compradores.



Esto está bueno aquí, todavía no me ha llegado el turno pero tengo seguridad de que hoy regreso a la casa con tomate, yuca, plátano, boniato, etc.

Veo bastantes cosas para comprar aquí, lo que hace falta es más agilidad porque tienes que salir de una cola para entrar en otra.

Yo sé que ha sido un año muy duro para la agricultura, que ha sufrido bastante, el mismo frijol no sale de una plaga para entrar en otra.

Hay que resaltar dos cosas, buena organización y pocos acaparadores.

Yo la encuentro muy buena, muy organizada, la expectativa que traía la materialicé, mira mi jaba.

Y me imagino el sacrificio de los productores para cosechar estos productos, no podemos olvidar que gracias a ellos tenemos esto y esperamos que el 2021 sea mejor porque yo sé que se está sembrando mucho.

Pon ahí también que estamos disfrutando el fin de año, que somos duros de matar, y ni mil Donald Trump nos van a hacer flaquear.



El compañero Bárbaro Monteagudo de la dirección del gobierno en Villa Clara aprovechó para “reconocer la disciplina del pueblo, nosotros consideramos que ha sido extraordinaria, con mucho respeto y con mucha educación. Y también destacar el trabajo de los compañeros del Minint, de la Policía Nacional Revolucionaria, de las empresas provinciales y del municipio Santa Clara, el esfuerzo de nuestros campesinos. Y nos quedan dos días en que nadie bajará la guardia, al contrario, nos seguiremos viendo”.