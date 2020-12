La fruta bomba se puede amarillar, pero yo no (+Audio)

El Doctor Sergio Rodríguez Morales, director del Inivit de Santo Domingo, que recorre todas las provincias no tenía dudas que era el mayor productor de Cuba el pasado año cuando sembró 140 mil montones, así que nadie lo va a dudar ahora que tiene 300 mil.

Roly- Sergio viene mucho aquí, el atiende esta finca con la semilla y él sabe lo que dice.



Periodista- ¿Cuántas toneladas de producción estás calculando?



Roly- bueno este año si no llego a las 400 toneladas de ñame me quedaré muy cerca



Periodista- increíble, pero lleva mucho trabajo también



Roly- si para llegar hasta aquí como está mi finca de limpia y bonita lleva mucho esfuerzo, pero bueno cuando uno trabaja de verdad se ven los resultados al final.



Periodista- se te conoce como alto productor de ñame, lo que no sabe mucha gente es que no te aferras a un solo cultivo.



Roly- claro que no, aquí además de ñame yo tengo muchas variedades de yuca, traídas del Inivit también, tengo 30 mil cangres de yuca, tengo boniato, fruta bomba, plátanos, frijoles, calabaza, etc.

Periodista- pero lo más importante a mi juicio es que aquí se materializa la estrategia clonal de la yuca que es un logro científico del Inivit. O sea tú puedes tener yuca que se ablande todos los meses del año.



Roly- si, aquí además de la composición de diferentes variedades la yuca se siembra escalonadamente, cualquier mes yo siembro yuca, voy cosechando y sembrando, el año entero hay yuca que se ablanda y tiene un rendimiento tremendo.



Periodista- se logran altos rendimientos porque aplicas ciencia y técnica



Roly- asimismo es y es como te dije, yo estoy muy vinculado al Inivit y a su director personalmente y cada cosa que voy a hacer lo llamo, profe ¿que usted cree, como hacemos esto, a que distancia la siembro en cantero, como hago, que variedad usted cree que sea mejor en cantero?. Yo lo llamo y le digo, profe lo voy a molestar otra vez y él me dice – que va no está molestando, pero ya no se trata del alumno mío, ya usted es el profesor, porque hablamos de un científico muy modesto.



Periodista- Roly tú que eres un extraordinario productor me imagino que tienes momentos de mucho sufrimiento con el clima. ¿Le puedes decir a los lectores lo que has perdido durante los últimos días.



Roly- mira, para ponerte un solo ejemplo, eché cuatro semilleros de distintas variedades de tomates y lo perdí todo, la fruta bomba estás viendo más de 2 mil matas que eran las más lindas de Cuba y se han amarillado con las lluvias, pero el que no se va a amarillar soy yo, ni ante tormentas ni ante nada.



Periodista- si porque es muy fácil decir desde la placa que no hay nada en el mercado, hay que saber lo que cuesta hacer producir la tierra.



Roly- si, para llevar las cosas al mercado hay que trabajar muy duro y guapear mucho contra la naturaleza. Cuando el guajiro puede llevar algo al mercado nadie sabe lo que ha perdido antes.



Periodista- de todas formas, con clima a favor o clima en contra, con miles de productores como Roly los mercados estarían abastecidos.



Roly- eso es innegable, solo con 15 fincas así el municipio de Camajuaní comía, si quieres comprobarlo saca cuentas con las toneladas que entrego. Este año tenía un plan de 2 mil quintales y he entregado más de 4 mil sin contar lo que he vendido en ferias que me han pedido participar, y la venta de semillas a distintas provincias.



Periodista- lo que te hace falta es un poco más de tierras para seguir produciendo



Roly- este próximo año ya no tengo casi donde sembrar el ñame porque ese es un cultivo que lleva rotación, además desde que lo sacas no te da tiempo preparar la tierra y volverlo a sembrar.



Periodista- y estoy viendo tierras ociosas aledañas a tu finca



Roly- si en eso estamos, estamos guapeando a ver si se puede conseguir las dos caballerías más que necesito.



Periodista- un productor como tú que no tiene un cordel vacío es de los que deben tener las cinco caballerías que estipula la legislación agraria como máxima extensión.



Roly- si, con cinco caballerías puedo rotar los cultivos, y el que quiera puede venir a ver la finca poco tiempo después que me la den y tampoco encontrará un metro vacío. En este guajiro se puede confiar, aquí siempre habrá esfuerzo para que el pueblo tenga comida.