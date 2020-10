Tributo al Che Guevara en Santa Clara este ocho de octubre

Porque el dolor no ha matado a la utopía y porque el amor es eterno y la gente que lo ama no lo olvida, este 8 de octubre, el pueblo santaclareño, en representación de toda Cuba, rendirá sentido homenaje al Guerrillero Heroico, en ocasión de conmemorarse este día el aniversario 53 de su caída en combate en tierras bolivianas.



Como ya es costumbre, bien temprano en la mañana, el Consejo de Defensa del territorio, en composición reducida, protagonizará el tradicional cambio de flores en el Mausoleo que guarda los restos del Che y los combatientes caídos junto a él en la gesta internacionalista, a la que seguirán otras actividades en varios sitios de la provincia, según declaraciones de la doctora Noris Cárdenas, directora del Complejo Escultórico que se honra con llevar su nombre en esta ciudad.



Especial protagonismo tendrán en este homenaje los jóvenes villaclareños, que evocarán la figura del Guerrillero de América entregando el carné del Partido y la UJC a personas merecedoras de ese alto honor, además de celebrar matutinos y vespertinos en centros de trabajo y estudio para recordar al Héroe de la Quebrada del Yuro.



Otra manera de hacer realidad los versos de Nicolás Guillén, cuando al referirse al Che, dijo: «Estás en todas partes, vivo, como no te querían», será la caravana ciclística «Por la ruta del Che», que partirá desde la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y concluirá en la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara, donde serán reconocidos jóvenes y estudiantes destacados del territorio.



De igual manera, y como parte del tributo, las escuelas que se enaltecen con su nombre y las industrias fundadas por el héroe de la Batalla de Santa Clara, realizaran conversatorios y jornadas de trabajo voluntario, en muestra de respeto al Comandante Guevara.



También los artista villaclareños se sumarán a la deferencia con la exhibición por primera vez en Cuba de la muestra «Che Fotógrafo, un artista llamado Ernesto Guevara», que acogerá la Galería Provincial de Arte de Villa Clara.



La exposición, que fue donada por el Centro de Estudios «Che Guevara» y que ya se ha presentado en otros países, permitirá conocer la figura del guerrillero como artista del lente a través de 277 fotografías realizadas por él durante diversas etapas de su vida. /Freddy Pérez Cabrera

A flor de piel con la virtud de Che

Suele evocarse con especial predilección a grandes paradigmas como el inolvidable Comandante Ernesto Che Guevara en momentos difíciles para salir adelante, legado que surgirá más contundente este 8 de octubre, aniversario 53 de su caída en combate en la gesta de Bolivia.

Esa virtud del accionar del Guerrillero Heroico, que incita a vencer ante cualquier obstáculo, como el impuesto por la COVID-19, estará a flor de piel en el sencillo acto de este jueves, con el cual el pueblo villaclareño lo recordará en la tierra que custodia sus restos y los de sus compañeros de lucha.



Este año, por la situación de la pandemia, en vez de la tradicional marcha que realizan cada año los universitarios, un grupo de 50 estudiantes partirán en bicicletas desde la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas hasta el Complejo Escultórico que se honra con su nombre.



Durante el recorrido los jóvenes harán paradas para homenajear a los primeros mártires de la Batalla de Santa Clara, en la escultura El Che de los niños, situada en la sede del Comité Provincial del Partido, y en el monumento a la acción del Tren Blindado.



En la plaza, el acto comenzará con la colocación de una ofrenda floral al pie de la estatua del Che Guevara, y posteriormente se entregará la condición de Jóvenes por la Vida, conferida por el Buró Nacional de la UJC, a quienes se destacan por su bregar en la actual circunstancia epidemiológica. Además, un grupo de jóvenes recibirán el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas, y otros el correspondiente al Partido.



La juventud santaclareña será abanderada en el homenaje al Guerrillero Heroico, que también se evocará especialmente en centros docentes y fábricas que él inauguró en Villa Clara, entre otras actividades, informó la UJC en esta provincia.



Será un día para recordar, con más ahínco, su impronta internacionalista y entereza moral, que entre otras cualidades determinaron que su vida y obra sea motivo de inspiración y enseñanza en todo el orbe. /Tomado de Juventud Rebelde