Chequean marcha del programa de atención especial a Caibarién

Asisten los miembros del Buró Provincial del Partido, coordinadores del Gobierno, las autoridades de la localidad, así como directores provinciales de organismos y empresas del territorio,



"No podemos abandonar los propósitos iniciales de este programa de prioridad a Caibarién. Hay que ver cuánto podemos concretar para el año 2021, dada la caracterización socio-política", comentó Yudí Rodríguez e indicó a los cuadros comenzar a accionar en ese sentido.



Tras criticar algunas chapucerías en algunos accesos a Caibarién, la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, valoró la cultura del detalle que se debe tener en ese y otros lugares de la Villa Blanca. Indicó ir a un fortalecimiento de la dirección del Partido, de la esfera político-ideológica, analizar la situación de la política de cuadros en la administración y las organizaciones de masas, en aras de un fortalecimiento de las estructuras desde la base.



Precisó que debe primar la voluntad de hacer y aumentar los niveles de actividad, además de manera simultánea ir valorando qué opinión tiene el pueblo de los servicios que aquí se prestan.



También constituyen prioridades fortalecer el programa alimentario y el de la vivienda, puntualizó la primera secretaria del Partido en Villa Clara. "Hay que buscar más locales para viviendas, que sí los hay", explicó.



Más adelante manifestó: "Debemos materializar lo que nos propusimos en el primer semestre del año y no lo pudimos hacer por la COVID-19, y que ahora debemos reajustar y continuar en beneficio de este proyecto" .



Yudí Rodríguez Hernández destacó que se conformaría así el programa de la jornada en saludo al triunfo de la Revolución, cuyo inicio será el 30 de septiembre, con motivo de la histórica visita del Comandante en Jefe Fidel Castro a Caibarién y Santa Clara.



Durante el debate se demandó mayor y mejor atención a las instituciones culturales - ahora inexistentes- como el Museo, la Galería y la Casa de Cultura, en defensa de la identidad y la historia local, y a favor de la espiritualidad de sus pobladores. "El pueblo no quiere reuniones, quiere resultados", destacó la presidenta del Consejo de Defensa Provincial.