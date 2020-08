Comenzará en Santa Clara venta por bodegas de productos de las Tiendas Recaudadoras de Divisas

A partir del lunes 24 de agosto, iniciará en Santa Clara la venta por bodegas de los productos de las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), según informó el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) y gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz. Una decisión solicitada por la población y que de inmediato ha tenido una excelente acogida en las redes sociales.



Explicó López Díaz que se vienen dando los pasos organizativos para asegurar tales propósitos, mediante reuniones de preparación con representantes de la Cadena de Tiendas Caribe y Cimex, presidentes de consejos populares y delegados del Poder Popular. También se organiza una conferencia de prensa por parte de las autoridades de la cabecera provincial para explicarle al pueblo los pormenores de la decisión.



Esta experiencia se aplica ya en otros municipios villaclareños y los resultados han sido favorablemente acogidos por la población, pues ven en la decisión mayor equidad y posibilidades de adquirir los deficitarios productos. Además, a la medida se le reconoce su efectividad para enfrentar a los coleros, pues les cierra caminos para la reventa y especulación.



Tras declarar la existencia de un caso positivo a la COVID-19 en el poblado de Mataguá, municipio de Manicaragua, y escuchar el parte del director del Hospital Militar del territorio, el Consejo de Defensa Provincial centró la atención en el enfrentamiento a los coleros, revendedores y acaparadores, una batalla popular a la que todavía le falta mucho para alcanzar los resultados esperados.



Al respecto, Yudí Rodríguez Hernández, presidenta de dicho órgano, manifestó su inconformidad, pues el enfrentamiento aún no es de masas, como reclama la dirección del país, con muy pocas denuncias en los diferentes municipios; al extremo de no existir ninguna en Cifuentes, apenas seis en Camajuaní y solo dos en Placetas.



No obstante, según datos aportados, se han radicado 60 casos por el Minint; realizadas 644 advertencias y aplicadas 1873 multas por la Dirección Integral de Supervisión (DIS), entre otras acciones.



La también miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido expuso opiniones del pueblo que evidencian la falta de percepción de riesgo en varios lugares del territorio villaclareño ante el rebrote de la COVID-19, con fiestas en casas particulares en la playa de Nazábal, falta de higiene en el centro de aislamiento del Politécnico de la Salud de Santa Clara, así como las interminables colas en las farmacias, con la reventa allí de turnos a $50.00 MN, una actuación que denota pérdida de la sensibilidad humana que caracteriza a los hijos de la provincia más central de Cuba.



No faltó el chequeo del programa de siembra de caña, donde existen atrasos. Tampoco, del uso racional de la energía, donde la provincia por vez primera en este mes de agosto estuvo por debajo de los índices de consumo, aunque acumula un adeudo de 3402 MWh, lo cual significa 1053 toneladas de diésel por encima del plan.