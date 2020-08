Excede Villa Clara plan de consumo energético

En la actualidad, el gasto efectivo supera lo planificado en más de 500 toneladas de diésel, un equivalente a casi dos mil MW/h que, en realidad, ya correspondían al cómputo programado para septiembre.



Tras el potencial incumplimiento del mes en curso, incluso por encima de los reportes de abril y mayo últimos (más del 15 por ciento de infracción), el Consejo Energético Provincial –en alianza con el Consejo de Defensa– retomó parte de las medidas aprobadas durante la contingencia de septiembre y octubre de 2019, con el objetivo de garantizar el empleo eficiente del combustible.



Armando Hernández Pedroso, director de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure) en el territorio, declaró a la ACN que –sin afectar producciones o servicios vitales– se deberán ahorrar 228 mWh diarios mediante el apagado (total o parcial) de centros de trabajo durante los horarios pico del día (11:00 a.m.-1:00 p.m.) y de la noche (6:00p.m.-10:00p.m.).



A pesar del rigor de estas decisiones, aclaró, el margen de racionalización resulta muy estrecho, sobre todo si se tiene en cuenta que faltan más de 10 días para que acabe el mes, por lo que los protocolos establecidos al efecto deben seguirse de forma estricta.



Hasta la fecha, constató, más del 45 por ciento del consumo total de Villa Clara corresponde al sector residencial, donde todavía el gasto energético –asociado al aumento del confinamiento domiciliario requerido ante los rebrotes de la COVID-19– duplica las tasas promedio de julio y agosto, períodos de mayor consumo en el año.



A los clientes naturales de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) se les exhorta a desconectar, mientras no estén en uso, todos los equipos modernos con función en espera (o stand by); no solo porque, en verano, consumen un ocho por ciento más de lo regular, sino también porque, solo en esta modalidad, gastan el equivalente a un millón de litros de diésel en un mes, explicó Arian Martín Suárez, especialista principal de la Onure.



Recomendó, además, aprovechar al máximo la luz solar en sustitución de la artificial, limitar al mínimo las operaciones de apertura de dispositivos de refrigeración, así como encender solo después de las 10:00 p.m. las unidades destinadas a la climatización de espacios hogareños: acondicionados y splits.



Hernández Pedroso comentó que –aun en la tercera fase de recuperación postpandemia– los más de 11 mil 430 centros de trabajo de la provincia (de los cuales 381 consumen el 80 por ciento de la energía asignada al Estado) deben ceñirse a los planes de consumo establecidos, mediante el respaldo de gastos energéticos contra producciones.



Por último, dijo, se evitarán los molestos apagones planificados para el sector residencial y se potenciará la modalidad de teletrabajo para descargar oficinas y locaciones laborales que generen costos no asociados a utilidades.