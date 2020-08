Nuevas medidas sanitarias en Villa Clara ante la situación epidemiológica

La doctora Gretza Sánchez Padrón, directora provincial de Salud, explicó que al cierre del día de ayer la provincia reportaba 53 pacientes ingresados en hospitales, 531 en centros de aislamiento y 84 viajeros en vigilancia en atención primaria de salud, que se atienden en La Habana.



En esta última jornada fueron procesadas 186 muestras y se diagnosticaron 4 casos positivos asociados con el evento del municipio de Camajuaní para acumular en el territorio 18 casos confirmados.



De los cuatro casos confirmados,tres corresponden al evento de Camajuaní y uno al municipio de Manicaragua y todos contactos de casos confirmados anteriormente.



El mayor por ciento se concentra en edades jóvenes y dos niños positivos, que oscilan entre uno a cuatro años y la provincia tiene más del 74 por ciento de los casos asintomáticos.

Partiendo de la situación expuesta por la directora provincial de Salud, se adoptaron un grupo de medidas que dio a conocer Osnai Miguel Colina Rodríguez, miembro del Consejo de Defensa Provincial, las que se comenzarán a aplicar de forma inmediata.



Entre ellas resalta el uso obligatorio del nasobuco en todos los espacios a partir de este miércoles, prohibir la celebración de fiestas en los ámbitos familiar y social, priorizar el proceso de encuestas epidemiológicas a los posibles sospechosos y contactos en aras de esclarecer al máximo posible toda la cadena de contactos que genera un virus de alta transmisibilidad, de informarse o verificarse que se ha omitido u ocultado información la persona natural puede ser sancionada por propagación de epidemia y lo que establece la ley.



En el caso de las transportaciones masivas hacia las diferentes playas de la provincia y el país, en lo adelante, serán aprobadas por los Consejos de Defensa Municipales en consulta con el subgrupo de transporte del CDP, cada ómnibus portará el servicio especial y estará debidamente identificado, los ómnibus que sean aprobados para ello no podrán exceder el 60 por ciento de su capacidad de asientos y no circularan con pasajeros de pie.



En los bares de la provincia, estatal y no estatal, se mantendrá la venta de bebidas alcohólicas pero solamente para llevar, al igual que la venta de cerveza en pipas y dispensada. Se prohíbe su consumo en espacios públicos. De incumplirse se tomarán las medidas correspondientes con los responsables.



Todos los centros, estatales y no estatales, gradualmente irán desarrollando el cierre de las actividades hasta la una de la mañana y a partir de ese momento tomar medidas en los territorios para regular la presencia de grupos de personas en los espacios públicos.