Productores de tabaco tapado en Villa Clara producirán comida para el pueblo

Y como ellos tienen de las mejores tierras y eficiente riego, se demanda que siembren cultivos de ciclo breve en rotación con el tabaco que aporten comida lo más pronto posible.

Maíz tierno, pepino, habichuela, boniato, melón, frijol caupí, entre otros renglones que aportan nitrógeno o no dañan al suelo saldrán de las 107 hectáreas que se plantaron de tapado en la última campaña, según explicó Antonio Subí, el director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella.

Por supuesto que la prioridad sigue siendo el tabaco, cuya calidad asegura en la actual campaña unas 125 toneladas, volumen superior al plan y al real de la campaña anterior, para poder garantizar la capa del torcido de exportación.

El ingeniero Héctor Luis Torna Martínez, delegado de la agricultura en Villa Clara, explicó que la COVID-19 ha paralizado el mundo, creando una grave situación alimentaria, por lo que resulta imprescindible aprovechar las fértiles áreas del tapado con riego para producir alimentos que no deterioren el suelo porque el pueblo los necesita.

El productor Noel Rolando Benítez, de Remedios, explicó que ya tiene contratadas las toneladas que entregará de cada renglón, entre ellas 150 de maíz y el placeteño Orelvis Peñate Mesa, uno de los mayores productores de carne de cerdo de la provincia expuso sus planes tras su primera campaña de tabaco tapado donde con 10 hectáreas será el segundo mayor productor:

"Yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos están dando como productor y la atención que recibimos tanto de la empresa como del municipio y me siento orgulloso por haberme convertido en un productor de tabaco. Y no tenemos que hacer muchas anécdotas, desde niños sabemos que el tabaco siempre se ha rotado con cultivos varios buscando aquel que nos sirva como mejorador del suelo, por lo que no veo problemas para nosotros ser productores de tabaco tapado y al mismo tiempo de cultivos varios. Comencé nuevo en esta campaña y en el corto tiempo que llevo con ustedes me he dado cuenta que tenemos que hacer las cosas bien, con mucho rigor en el cumplimiento de la disciplina tecnológica para poder lograr la capa que nos reclama el país. En lo individual indago sobre a quien le salió mejor el tabaco pero no lo hago para envidiarlo sino para ir hacia donde está él y capacitarme".

Faltan problemas por resolver en el tabaco, todavía se siembran posturas sin la calidad adecuada y hay atrasos en la implementación de la tecnología de los túneles.

Pero incuestionablemente lo avanzado llevó a Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del buró provincial del Partido a exponer: “veo el inicio de un despertar en el tabaco de Villa Clara que marcha por el camino de despojarse del San Benito de oveja negra de nuestra agricultura”.

“En la combinación de juventud y experiencia, la aplicación de ciencia y técnica y la atención integral a los productores están las herramientas para seguir avanzando en una producción estratégica como es el tabaco, principal rubro exportable de la agricultura cubana”, concluyó el dirigente partidista.