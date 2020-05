El áspero papel de aguafiestas

Y todo eso en la Cuba acosada por la mayor potencia de la historia que ronda ya los cien mil muertos, para duplicar las bajas de Vietnam, mientras sigue negando en campaña mediática brutal lo que es capaz de hacer nuestro sistema por los seres humanos.

Y nos acosa, sanciona y amenaza cada amanecer. Puedo imaginar cuantos ciudadanos de este mundo injusto, y ahora acorralado por la Covid-19, añorarían ser cubanos hoy, porque saben que a pesar de las injurias aquí a nadie le preguntan como piensa ni si posee o no cuenta bancaria para ser atendido como a verdaderos millonarios.

Claro que estamos venciendo y aún así no renuncio al papel de aguafiestas porque no hay otro momento de mayor peligro que aquel que provoca el exceso de confianza. Bien recordamos la rapidez con que se extendió la enfermedad desde la llegada a Trinidad del primer italiano con el coronavirus, y como no estamos vacunados contra un rebrote, el riesgo crecería si bajamos la guardia.

Sería además un acto desleal hacia un gobierno que no duerme vigilando la salud de cada ciudadano. Aun cuando Cuba exhiba números que despiertan envidia, la Covid sigue siendo mortal.

Digamos solo para darle ejercicio a las neuronas que el índice de mortalidad nacionalmente es similar al de nuestro honorable Cardiocentro en las operaciones a corazón abierto, cuando se pone en tensión toda la familia cuando uno de sus miembros debe entrar al quirófano.

Entonces hay que seguir en guardia. No creo que perciban el riesgo esas personas de la tercera edad que hablan sin cesar a pocos centímetros de distancia de su interlocutor en mi propia casilla. Y lo peor es la sordera ante el llamado de alerta.

Hay que aceptar que esta pandemia nos obligó a cambiar hábitos de vida e higiene, que deben mantenerse. Todo es preferible a la angustia de ver enfermarse a un ser querido. Solo la conducta ciudadana puede asegurar que es verdad que ya lo peor lo hemos vivido, porque en otras latitudes la prensa sigue hablando de rebrotes.

Estamos obligados a ser discretos y disciplinados. No hay otra fórmula para terminar de una vez la incertidumbre, poner fin al agobiante encierro, besar de nuevo sin temores y que el abrazo apretado vuelva a ser una prueba, de que en temas de amor y de pasión, nada nos podrá transformar a los cubanos.