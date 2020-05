Aedes aegypti: otra batalla más desde el hogar

Combatir el mosquito aedes aegypti es una realidad para todos los cubanos, sobre todo en esta época del año en la cual proliferan las enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña. Por eso, desde sus hogares, los niños y adolescentes villaclareños protagonizan el autofocal junto a sus familiares.



Tal es el caso de Nassly de los Ángeles Arredondo, estudiante de 2do grado, y su abuela, Tania Godoy. Laritza Lorena Vega, y sus abuelos Felipe y Teresita, saben que en estos tiempos de aislamiento social, el autofocal es una manera de trasladar la escuela al hogar. Zoila María Sánchez también combate desde su casa al mosquito.

Por su parte, Mariángel Moreno y su hermano, Ángel David, aseguran que realizar el autofocal les ayuda a querer más a sus mascotas, y les enseña a ser más responsables con las labores domésticas.



La incesante lluvia de estos días no impidió que me pudiera trasladar hacia los hogares de estos muchachos, para verificar cómo se han convertido en la mano derecha del hogar para combatir al mosquito aedes aegypti, pues como me comentó Ángel David, no nos podemos permitir más brotes de enfermedades, mucho menos ahora.