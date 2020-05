Cierra Villa Clara nómina de cumplidores con el central refinería Quintín Banderas

Este colectivo, con un plan anual de refino ascendente a 55 mil toneladas, logró en activo, dígase durante la zafra, fabricar la cifra pactada por encima de las 29 mil toneladas, con el uso de biomasa.



A partir de que concluya la campaña, sus trabajadores continuarán refinando y utilizarán para ello combustibles fósiles a fin de completar el volumen pactado para el 2020.



La otra victoria se resume en la materialización del crudo planificado ascendente a las 25 mil toneladas, que sirvieron de materia prima al refino producido, resultado en el cual también intervinieron los suministros del subsistema de azúcar a granel.



Andrés Durán Fundora, director de la empresa provincial, informó que ya paralizaron sus operaciones la refinería Chiquitico Fabregat, que se quedó al 93 por ciento de su plan, los ingenios Panchito Gómez Toro, e Ifraín Alfonso, que cumplieron la cuota de crudo fijada en el calendario y aportaron un extra al compromiso de la provincia con el país.



No son pocas las personas que en las últimas horas se han acercado preocupados sobre la actual marcha de la zafra ante la situación climatológica. Por estos días hemos estado en varios lugares de la geografía agroazucarera de la provincia, apreciando una situación no muy halagüeña para el sector.



Realmente es difícil dar un pronóstico, pues a la altura en que está el juego, ya las más de 12 mil 800 toneladas físicas que faltan por entrar pesan, sumado al cansancio acumulado de los hombres y el desgaste de los equipos que llevan más de cinco meses laborando.



Sin dejar de cumplir con las medidas sanitarias preventivas para evitar el contagio de casos positivos al nuevo coronavirus, que hasta el momento no ha tenido incidencia en el desarrollo de la contienda, además de los 14 días dejados de producir en el enero pasado a consecuencia de la contingencia energética por la que transitó el país, los hombres y mujeres agroazucareros de Villa Clara han demostrado que se puede.



Hay un momento de espera y observación, expresó Durán Fundora, para continuar unos días más moliendo, siempre que la madre naturaleza lo permita, a fin de tratar de continuar reduciendo la diferencia actual y quitarse el sabor amargo de la pasada temporada cuando la provincia incumplió por cuatro mil toneladas.