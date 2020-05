Ajuste a la educación superior: el reto de la comunidad universitaria (+Cronograma)

Por tal motivo, Vanguardia dialogó con la Dra.C Osana Molerio Pérez, rectora de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), y con Ramiro Alberto Pérez Vázquez, secretario general de este centro y secretario ejecutivo de la Comisión de Ingreso provincial, con el objetivo de aclarar cuestiones referentes al plan de ajuste realizado por la UCLV producto del impacto de la actual situación epidemiológica.

Ingreso a la Educación Superior: Oportunidades para todos



El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Educación Superior (MES), a partir de su Resolución 48 de 2020, aprobó varias adecuaciones al proceso de ingreso a la universidad en el próximo curso académico. Al respecto, Pérez Vázquez señala que «se establecen 30 días para que los estudiantes se preparen para los exámenes de ingreso y aclaren sus dudas, de manera presencial, con sus profesores. En ese período realizaremos un proceso importante de validación de los datos generales, el promedio y las carreras que solicitan. Cada alumno firmará, dejando constancia de su acuerdo con los datos mostrados».



—¿Qué sucederá con las solicitudes para presentarse a las pruebas por la vía concurso?



—En la primera semana de esos 30 días vamos a terminar todas las solicitudes de concurso que puedan haber quedado pendientes.



—Pasado ese período de preparación, ¿cómo se procederá?



—Primero, los estudiantes se presentarán a las pruebas, que mantendrán el mismo orden: Matemática, Español e Historia de Cuba. Luego, iniciará el proceso de otorgamiento, que durará 45 días.



—¿Cómo transcurrirá este momento?



—En primer lugar se otorgarán carreras a los estudiantes que aprueben, con la característica de garantizarle una reoferta a quienes pedían en sus boletas licenciaturas que no alcanzaron. Luego, inicia un segundo otorgamiento para quienes se presentaron a los exámenes y los desaprobaron. Este año, por excepcionalidad, se les concederán las carreras que resten de la primera fase del otorgamiento. Este segundo otorgamiento también tiene su reoferta.



«Después, viene un tercer otorgamiento para los estudiantes que no se presentaron a las pruebas de ingreso. Para estos jóvenes existe la posibilidad de acceder a una carrera universitaria (las que queden luego de los dos primeros otorgamientos) o alguna de las pertenecientes al programa de ciclo corto».



—¿Para la modalidad de concurso también aplica lo dictado en la Resolución 48?



—Lo mismo. Todo el que llene la planilla para concurso, y se presente a la prueba, tendrá posibilidad de acceder a una carrera. Aquí el otorgamiento se dividirá en dos momentos: primero para quienes aprobaron, y luego la oferta a quienes no lo hicieron, con las restantes carreras.



—¿Qué sucederá con el curso por encuentros?



—En el proceso de ingreso nos quedó pendiente el otorgamiento al curso por encuentros. En los primeros 15 días de la etapa preparatoria se hará este proceso y se darán los resultados.

Foto: Tomada de Internet.

—¿Cuántas convocatorias de exámenes se realizarán este año?



—Solo esta y una especial para los alumnos que no pudieron asistir a la primera por un problema muy justificado, la cual se efectuaría alrededor de 20 días después. Para el momento de los resultados de esta convocatoria especial, ya el primer otorgamiento se habrá realizado, por lo que a estos estudiantes se les ubicará en un escalafón. Cada alumno podrá acceder a la carrera que desee de las que cerraron por debajo de su promedio. Es decir, estaríamos creando nuevas plazas y no modificaríamos el primer otorgamiento.



—¿Cuál será el seguimiento a los estudiantes que llegan al nivel superior sin aprobar las pruebas de ingreso?



—Es tradicional que cuando los estudiantes de primer año entran se les aplique un diagnóstico. En este caso, debe ser mucho más profundo. Siempre debemos ser muy cuidadosos de no estigmatizar. En correspondencia, la estrategia educativa del año estará destinada a darle solución a estas problemáticas a partir de la atención diferenciada.

Con vistas al reinicio



A partir de lo dispuesto por la Resolución 49 del MES, la UCLV trabaja con el objetivo de perfilar los períodos de recuperación del curso escolar 2019-2020 y la puesta en marcha del 2020-2021. Según su rectora, Osana Molerio Pérez: «Hay algo que caracteriza nuestra universidad y es que los gráficos docentes de cada carrera se parecen mucho en el primer semestre. Pero, luego de que ocurren los exámenes, los gráficos adquieren matices muy diferentes en cada carrera.



«Se trata de un elemento que no podemos perder de vista porque en el momento que ocurrió la interrupción del curso escolar habían carreras en la semana cinco del segundo semestre, mientras algunas recién terminaban el período de exámenes del primero. En otras, los estudiantes estaban por incorporarse a sus prácticas laborales. Incluso, tenemos carreras que tienen diseños modulares y en este momento iban a dar inicio al tercer módulo del año.



«Para tomar cualquier decisión hay que tener en cuenta estas particularidades, a las que se suma la gran cantidad de estudiantes becados, que requieren determinadas exigencias desde el punto de vista de las medidas de bioseguridad, que no debemos dejar de atender en el contexto actual».

Osana Molerio Pérez, rectora de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV). Foto: Carolina Vilches Monzón.

—¿Cómo se procederá a la recuperación del curso escolar 2019-2020?



— A partir de que el país decida reactivar el curso académico, dispondremos de 90 días para concluir el semestre. Con el plan de estudios D y E, actualmente vigentes, las carreras tienen el currículum base, el currículum propio y un currículum optativo/ electivo. El MES ha indicado para esta etapa priorizar el currículum base.



«En un segundo momento haríamos un análisis de la disponibilidad del tiempo con que contamos para encontrar en qué asignaturas es necesario reajustar la cantidad de horas. Existe la posibilidad de que se puedan integrar contenidos o el paso al siguiente semestre de materias de alta complejidad. Mientras, se reorganizará el tiempo de prácticas de algunas carreras».



—¿Qué alternativas se valoran para los exámenes finales?



— Se valoran opciones para reducir el número de exámenes finales o para modificar la forma de evaluación final. En ocasiones tenemos semestres donde hay dos trabajos de curso que se pueden integrar en uno. En otro caso, podemos tener una asignatura que cerraba con trabajo de curso, para que culmine con un proyecto investigativo o un trabajo integrador.



«En la semana 10 se concentrarían los exámenes finales, la siguiente sería de extraordinarios, y en la semana 12 se ubicarían los exámenes de fin de curso (llamados mundiales) del primer y del segundo semestre del año que culmina. Estos ajustes se aplican tanto para el curso diurno como para las modalidades de curso por encuentros, curso a distancia y los programas de formación de ciclo corto».



—¿Qué se modificará para el curso 2020-2021?



—Dependerá de la disponibilidad de tiempo a partir del momento que empecemos, para saber cuál será la duración del segundo y tercer período de este plan, que coinciden con el primer y segundo semestre del nuevo curso. A partir de ahí se realizarán los ajustes referentes al número total de horas de las asignaturas y de la forma de su evaluación final. Cuando se reactiven las actividades de pregrado, estaríamos en condiciones también de iniciar las actividades académicas de postgrado, así como sus actos de defensa.



—¿Qué ocurrirá con las actividades de extensión universitaria?



—Estas decisiones las tomaremos en conjunto con el consejo de la FEU del centro. Somos partidarios en este primer período de dedicarnos por completo a la recuperación. Ya en los próximos períodos evaluaremos. Quizás no realizaremos nuestros Juegos Criollos con la amplitud de tiempo y disciplinas que normalmente se hacen. Habrá que repensarlo, junto al tema de los festivales de artistas aficionados.



«Una jornada científica estudiantil es un ejercicio de preparación académica, solo que desde la perspectiva investigativa. Esta no impactaría demasiado, porque se planificaría en un día. Todo eso se revaluará. La disponibilidad del tiempo estará pautada por el día en que se reinciden las actividades académicas».

Foto: Tomada de Internet.

—¿Cuándo se retomarían las actividades de postgrado?



A partir del momento en que se reactiven las actividades de pregrado, estaríamos en condiciones también de iniciar las actividades académicas de postgrado. Mantendremos el plan de ofertas de la universidad ajustados a la nueva disponibilidad de tiempo.



—¿Cómo se llevarán a cabo los ejercicios de culminación de estudios?



—El MES ha dispuesto que, una vez reactivado el curso escolar, dispondremos de 60 días para llevar a cabo los ejercicios de culminación de estudios. Los mismos pueden tener diferentes variantes. Las más conocidas son el trabajo de diploma y los exámenes estatales. Sin embargo, también se han aprobado los ejercicios profesionales y los proyectos de investigación.



«Con respecto a los exámenes estatales, ya los estudiantes tenían los temarios y la bibliografía disponible en la red de la universidad para su auto preparación. Cuando se reactive el curso, dispondremos un sistema de consultas para estos alumnos y, pasada unas semanas, haremos la convocatoria para esos exámenes. Estos ejercicios tendrán un redimensionamiento en los casos que tenían como exigencia la defensa de un componente práctico».



«En el caso de los trabajos de diploma, lo que corresponde es reevaluar el alcance de los objetivos de las tareas científicas y el contexto en el que tendría lugar la investigación. Es decir, existen alternativas que permitan cumplir el fin de cada ejercicio de culminación de estudios. Para esto se organizarán diferentes convocatorias en cada carrera».



—Existen estudiantes que culminan sus estudios y tienen pendientes exámenes de fin de curso (mundiales). ¿Cuándo los realizarían?



—Siempre harían estos exámenes antes de defender su trabajo, porque se mantiene la necesidad de cumplir con el resto de las exigencias curriculares. Es probable que algún alumno no logre defender en el período de los 60 días disponibles y lo efectuaría en la siguiente etapa.



—En la Resolución 49 se ofrece la oportunidad de eximir a determinados estudiantes. ¿Cómo será este proceso en la UCLV?



—Este ha sido uno de los temas más discutidos con los colectivos de carrera. La resolución establece que se puede aplicar a aquellos estudiantes que tienen un rendimiento académico y científico alto. En el diagnóstico que tenemos hecho, la mayoría de nuestros estudiantes con este nivel tienen sus trabajos de diploma prácticamente en condiciones de ser defendido. Vemos que privarlos de este ejercicio, más que una oportunidad, sería quitarle una potencialidad.



«Muchos son temas de investigación que tributan a líneas científicas priorizadas. Por otro lado, cuando se defiende un ejercicio como este, ya usted tiene el crédito de una investigación terminada y esto puede constituir un aval para una publicación en una revista indizada o como convalidación de un ejercicio de selección de una maestría. Eso no quita que a un estudiante con un excelente aprovechamiento docente, que haya presentado alguna situación con las exigencias tecnológicas de su investigación, se tome en cuenta. Pero serán excepciones y no tendencia en nuestro centro».



—Se comenta que los estudiantes en años terminales, después de defender sus trabajos, pasarán inmediatamente a sus centros de trabajo. ¿Cómo se realizará este proceso?



—Es algo que tenemos que coordinar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya los estudiantes tienen su pre-ubicación laboral y existe la posibilidad de que pueda incorporarse a su trabajo de forma inmediata de acuerdo a las necesidades de cada centro o territorio, tal es el caso de los estudiantes que se incorporarán a la UCLV. Serán convocados con inmediatez. No obstante, todavía estamos en la fase de organización de los ejercicios de culminación de estudios, por lo que aún es temprano para ofrecer detalles sobre este proceso.



«En medio de esta situación, queremos transmitir confianza a nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, y a los familiares. A partir de las indicaciones emitidas por el MES, junto a cada colectivo de carrera tomaremos todas las medidas que favorezcan su avance. Esto supondrá un esfuerzo extraordinario del claustro, pero también requerirá de la responsabilidad individual de nuestros alumnos. Lo enfrentaremos como la comunidad educativa que somos, con plena conciencia de lo que significa para el estudiante, la familia y la sociedad este proyecto orientado a la formación de los futuros profesionales».