Sagua la Grande destaca en Villa Clara por no tener casos de la COVID-19

Sin embargo, en esta central provincia hay un territorio que tiene más de 53 mil habitantes y no tiene una sola persona enferma con el nuevo coronavirus y es Sagua la Grande.

Se enfrentó a la pandemia con 240 viajeros que arribaron al territorio procedentes de 15 países, todos fueron aislados, dice Aurora Sánchez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal.

Se pusieron puntos de apoyo a cada familia de manera que cumplieran con todas las medidas de aislamiento y se logró.

En la llamada Villa del Undoso radican 4 empresas de subordinación nacional y por tanto es visitada por personas de todo el país, además que por el municipio pasa la carretera del circuito norte, esas se pueden considerar vulnerabilidades me comenta Aurora.

Teniendo en cuenta todo esto adoptamos medidas que impidieran la llegada del virus a la localidad.

Por ejemplo, se pusieron puntos de contención en la frontera con municipios y poblados. “Todos los carros que entran y salen son fumigados, y a sus pasajeros se les realizan pesquisajes”.

“Y hablando de pesquisajes, se incorporaron a apoyar esta tarea 389 educadores en el horario de 4 a 8 de la noche.”

“En Sagua la Grande radica la Empresa Electroquímica, la única en Cuba que produce cloro, y desde todos los puntos de la isla llegan a cargarlo en diferentes transportes. Allí adoptaron todas las medidas higiénico-sanitarias, pero además está creado un centro de aislamiento, de manera que, si algún trabajador resulta positivo a la COVID-19, los demás entran en cuarentena laborando de manera que la fábrica no detenga su producción”.

Una asignatura pendiente, me dice Aurora Sánchez, quien es también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es la disciplina de los sagüeros, no todos cumplen el aislamiento y por supuesto hacen colas para adquirir los productos de primera necesidad. Le hemos pedido que salga uno solo de la casa, y en las colas mantengan el distanciamiento, eso no se logra en su totalidad, les hablamos y tratamos de persuadir con la ayuda de la Policía Nacional Revolucionaria.

“Nuestro personal de salud está listo y cuentan con todos los medios de protección. Treinta de nuestros médicos han prestado ayuda en Santa Clara y contamos con un centro de aislamiento con todas las condiciones”.

Ya usted ve, misterio no hay, y sí medidas bien pensadas que han acatado la mayoría de los sagüeros, aunque como dice mi colega Adrián Quintero de la emisora Radio Sagua quizás sea una cuestión de suerte como muchos lugareños alegan y “quién sabe si algunos hasta agradezcan a los orishas, tan enraizados en la tradición religiosa de la comarca. Lo cierto es que, por nada del mundo, podemos obviar los consejos de los expertos y relajar las medidas de aislamiento”.