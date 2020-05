En Villa Clara atención diferenciada en tiempos de coronavirus

Desde principios de mayo, la Dirección Provincial del Comercio Interior en Villa Clara estableció un puesto de mando permanente para atender, de forma diferenciada y particular, casos complejos de familias que necesiten asistencia material durante el enfrentamiento a la COVID-19.



Según Digna Morales, directora provincial de Comercio en el territorio, a través del teléfono 42217316 se atienden solicitudes de villaclareños con impedimentos burocráticos o de gestión institucional para obtener alimentos, productos de aseo e insumos en general de primera necesidad.



La medida responde al imperativo de respaldar no solo a grupos vulnerables como niños, embarazadas, y adultos mayores de 65 años, sino también a otras personas que puedan encontrarse desprotegidas por cualquier razón.



Aunque el Departamento Provincial de Registro del Consumidor en la provincia no cuenta con un sistema informatizado, se toman alternativas mediante la comunicación instantánea –vía internet por datos móviles (Messenger, WhatsApp…)– para agilizar traslados y otros procesos relativos a la distribución de productos normados; declaró Mercedes García Valle, jefa de la entidad.



En tal sentido, García Valle enfatiza que los solicitantes de asistencia material que no pertenezcan a grupos vulnerables deben contar con el debido amparo legal de su residencia, como requisito indispensable para realizar traslados de bodegas o recibir prestaciones de diferente naturaleza.