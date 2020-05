Recorre presidenta del Consejo de Defensa Provincial polos productivos en Villa Clara

El periplo comenzó por el polo de Paso Real en Encrucijada de la cooperativa de créditos y servicios José Martí donde su presidente Jorge Luis Hernández explicó a Yudí que con la colaboración de la dirección de la agricultura trabajan en el rescate de más de 200 hectáreas de marabú para plantarlas de maíz, yuca, plátano, boniato así como en el desarrollo de un coto porcino en el hermoso palmar aledaño.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial indicó formar brigadas de desmochadores en todos los municipios para aprovechar el palmiche de las palmas para la alimentación de los cerdos.

De allí la comitiva se dirigió al polo Dos Amigos de El Piñón donde mas de 60 hectáreas, por estar cerca de la comunidad y no poder volar la aviación, no pueden sembrarse de arroz, y se han dedicado a cultivos como la malanga, el maíz, la yuca y el plátano, este último intercalado con calabaza y pepino, a partir del uso de semilla registrada y con riego , lo que asegura altos rendimientos, según explicó Leonides Quiróz, director de la empresa Emilio Córdova. Mil 46 hectáreas sembradas de arroz prueban que no se descuida el cultivo principal, más deficitario y necesario que nunca.

En un ameno diálogo con las mujeres que regresaban encima de una carreta de su dura faena en el campo, Yudí Rodríguez recomendó desarrollar la agricultura familiar, sembrar los patios de hortalizas, frutales, condimentos y plantas medicinales, y desde la carreta se alzó una voz para decir que la Covid 19 ha servido para ponernos de ejemplo ante el mundo entero. El encuentro finalizó con un nutrido aplauso y un enérgico viva al Primero de Mayo.

Nunca tuvo mejor futuro la agricultura sagüera al decir de Héctor Torna, delegado provincial de la agricultura.

Se constató en las fincas de frutales y de hortalizas de Hoyo Colorao de la granja La Portilla, un verdadero manantial productivo de diversos renglones, donde Javier Sánchez, Pies Descalzos, produce hermosos tomates todavía al arribar a mayo. En los Mogotes falta muy poco para contar con 80 hectáreas de plátano con riego por goteo, que sumadas a cuatro máquinas con otras viandas y hortalizas, son la garantía del autoabastecimiento municipal.

El polo platanero de Quemado de Güines superó el peor momento del ataque de la sigatoca y ya los platanales responden con hermosos racimos. Su director Pedro Aubdel Plasencia explicó a la presidenta del consejo de defensa provincial que están contratadas más de 13 mil toneladas de comida, poco más de 4 mil de plátano, lo que explica cuanto se han diversificado sus producciones.

Bajo la lluvia la presidenta del Consejo de Defensa Provincial llegó al polo productivo de la CPA Victoria de Girón de Corralillo, donde un ojo de agua posibilita regar por gravedad más de 147 hectáreas de malanga, tomate, plátano, yuca, pepino, boniato, maíz y otros cultivos que serán más de 200 hectáreas cuando se concluya el buldoceo de otras áreas, según explicó su presidente Henry Gómez.

Pero no es solo la CPA Victoria de Girón. Según Maritza Corzo, la delegada municipal de la agricultura se desarrollan otros tres pequeños polos productivos en las Cooperativas de Producción Agropecuarias 21 de septiembre, Camilo Cienfuegos y Luis Ridel González, y en todas se trabaja en los módulos pecuarios con no menos de cinco especies de animales.

En los cuatro municipios visitados Yudí Rodríguez estuvo acompañada por las máximas autoridades locales del Partido y el Gobierno.