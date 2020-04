En Villa Clara, ante la COVID-19, preparados para el peor escenario

La Doctora Gretza Sánchez, directora de Salud en Villa Clara, ofreció indicadores de la incidencia aquí del Nuevo Coronavirus y los municipios más afectados, en este orden, Camajuaní, Cifuentes, Caibarién, Santa Clara, Placetas y Remedios.

Entre otros datos, dijo que entre los pacientes predomina el sexo femenino con el 54, 8 % del total de casos. Entretanto, 27 personas (el 29 %) tienen menos de 18 años; 53 (el 57 %) están en el grupo de edad de 19 a 59 años, mientras que 13 pacientes (14 %) tienen 60 años o más.

Un importante número de ellos no viajaron, lo que prueba la alta tasa de contactos detectados a través de las pruebas realizadas, y el 46,2 % son asintomáticos, una cifra que alerta sobre el riesgo de transmisión.

Los Consejos Populares más impactados de la provincia, los cuales concentran más del 67 % de los casos son: Camajuaní 2, Vueltas y José María Pérez; de Camajuaní; así como Mata, en Cifuentes, el Consejo Popular 3, de Caibarién, Pujols- Los Chinos en Placetas, además, El Centro y Capiro-Santa Catalina en Santa Clara.

La directora de Salud en Villa Clara también se refirió a los pronósticos realizados por un grupo de científicos, acerca de la curva de la enfermedad, cuando por estos días debe crecer de acuerdo con las previsiones y con el incremento de los estudios.

“El estimado más probable de ascenso de la curva está señalada para el 20 de abril, cuando se prevén entre 150 y 80 casos positivos; pudiendo llegar hasta 240 casos. La curva se ha incrementado, aunque por debajo del límite superior, y el pico máximo de la incidencia será el 19 de abril y en un escenario más complicado será a partir del 29 de abril; pero este indicador pudiera incrementarse, si se estudian todos los pacientes con enfermedades respiratorias agudas, lo cual puede propiciar un ascenso de los diagnosticados”, señaló.

Entre otros asuntos, Yudí Rodríguez Hernández llamó a tener previstas, por parte de los grupos y subgrupos, todas las medidas en caso de sufrir otra avería eléctrica en Santa Clara, teniendo en cuenta los daños en la Subestación Gran Panel, y que han requerido soluciones transitorias para devolver el servicio a un grupo de circuitos de la ciudad. También orientó evaluar por la Comisión de Protección a la Población y la Defensa Civil las condiciones de los centros de aislamiento, además de las medidas higiénico- epidemiológicas para proteger al personal que allí labora.

En el análisis se valoró un lamentable incidente, y que ha creado opiniones desfavorables de la población, sobre la irresponsabilidad de un chofer de Transmetro, quien violó lo establecido, y transportó más personas de lo estipulado en su ómnibus hacia la Cayería Norte, con el riesgo que ello entraña de contagio.

A propósito, la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial convocó a ser más enérgicos, rigurosos y exigentes con la protección de los trabajadores y la salvaguarda de su salud.

En ese sentido se preguntaba “¿quién controla los choferes y quién le explica las reglas de las medidas implementadas?” Reiteró que deben cumplirse todas las orientaciones; transportar el número indicado de trabajadores, usar desinfectantes, cloro, y fumigarlos si es posible.

“Hemos hecho una pesquisa masiva con todo ese personal; ¿cómo vamos a permitir actitudes como estas que pueden provocar un contagio?”, insistió.

Más adelante puntualizaba que los mismos trabajadores tienen el derecho de exigir que se cumplan todas las medidas, y también las direcciones del turismo tienen el deber de exigir con las entidades contratadas que no violen ninguna de las normas, pues lo primordial es cuidar de la salud del colectivo, enfatizó.

A propósito, la Fiscal Jefa de la provincia, Lisnay Mederos Torres, advertía que hay que cumplir la ley, sobre todo en estos tiempos tan complejos, cuando los jefes tienen que saber que no se pueden permitir fisuras ni debilidades. “En este minuto que está viviendo el país no caben explicaciones ni hay cabida para el más mínimo error, pues ahí puede estar comprometida la vida de las personas”, significó.

En otro punto de los debates, Yudí Rodríguez llamó a analizar alternativas; entre ellas, la experiencia de la provincia de Las Tunas para encontrar soluciones definitivas a las extensas colas que se hacen hoy en las cadenas de tiendas para adquirir productos indispensables y deficitarios como el pollo, el aceite y el detergente. También propuso activar las Zonas de Defensa cuando se complica la situación epidemiológica.

“Ahora nos estamos preparando para el peor escenario de la epidemia, nadie se puede confiar, el enemigo está invisible, hay que tomar todas las precauciones, eso es percepción de riesgo, y tenemos que cumplir todo lo que está establecido”, reflexionó.

Al ofrecer los indicadores más significativos de la atención a pacientes del Hospital Comandante Manuel (Piti) Fajardo, de Villa Clara, su director, el Doctor Jorge Eduardo Berrio Águila, dio lectura a una conmovedora carta enviada por familiares de Asael García Gutiérrez, lamentablemente uno de los fallecidos por la enfermedad en esa institución.

En una parte de la misiva, se expresa: “Era buen hijo, buen esposo, no tuvimos la suerte de regresar con él a casa, pero sí la satisfacción de lo que hicieron por salvarle la vida, esto nos conmueve, pero no nos quedan dudas que se hizo todo por salvarlo. Gracias a todos recibimos un parte de cada detalle. En medio de mi desesperación, les pedía siempre algo alentador, pero no fue así. A pesar del dolor, agradecida siempre por lo que hicieron ¡Gracias!”