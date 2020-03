Villa Clara es una de las provincias con más incidencia de la COVID-19, según anunciara el Titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en conferencia de prensa.



Santa Clara, por su parte, es el municipio más afectado en el central territorio.



En las calles, es algo evidente, el aislamiento social se hace sentir, pero aún persisten señales de que la percepción de riesgo no es asumida por todos como se debe y en estos tiempos que corren es hora de actuar como comunidad.



Maité González Blázquez, 34 años, psicóloga del hospital infantil José Luis Miranda, comenta a la Agencia Cubana de Noticias que, en su opinión, una parte de la población ha entendido el riesgo que supone la enfermedad: usan nasobucos, se lavan las manos; sin embargo, otras son bien irresponsables, incluso al cuidado de niños, un panorama del que ha sido testigo.



Para Amanda Lorenzo, estudiante universitaria, hay que tener cuidado hasta el último momento; como por ahora todo está controlado, las personas tienden a confiarse y no se trata de entrar en pánico, pero tampoco hay que estar relajados.



Las frases cuídate tú, cuida a los tuyos, cuidemos de todos, no son meros eslóganes y es preciso que se asuman con responsabilidad ciudadana: no es tiempo para ansiedades, no es tiempo para compras innecesarias, solo las imprescindibles y si para algunos lo imprescindible no queda claro, es hora de conceptualizar el vocablo, y hoy, lo imprescindible es la vida.