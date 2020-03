Presidente cubano encabezó reunión en Santa Clara para prevención y control del coronavirus

Encabezó Díaz-Canel en Villa Clara reunión territorial de prevención contra el coronavirus (+Fotos)

Sin pánico pero con responsabilidad trabaja Cuba en la implementación del plan para la prevención y control del coronavirus Covid- 19, que fue presentado este viernes en Santa Clara por el ministro de salud José Ángel Portal, ante los cuadros del Partido, el Gobierno y Salud Pública de las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, en presencia del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer ministro Manuel Marrero Cruz entre otros dirigentes.

El plan, conformado hasta los detalles, hay que cumplirlo de conjunto con el resto de las tareas para evitar cualquier complicación con otras enfermedades que nos han afectado durante los últimos años relacionadas con la situación epidemiológica, como alertara el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda.



Díaz Canel no ocultó la amenaza para Cuba que significa la enfermedad con alto índice de morbilidad por su presencia cada vez mayor en países de América Latina y el Caribe, Canadá y Estados Unidos, pero enfatizó que nadie debe alarmarse porque lo que hace el país es precisamente para estar debidamente preparados.



“Y esto exige de todos nosotros trabajar con mucha responsabilidad, seriedad, inteligencia, con una observación permanente y ante la incidencia de cualquier tipo de situación, precisar bien los detalles, porque una de las fortalezas del plan es saber cómo actuar en cada uno de los escenarios que se puedan presentar, ante un caso aislado, en una familia, una epidemia en una comunidad, en un municipio o en varios, en un centro de trabajo, una escuela o un hotel, tener bien organizado cómo actuar ante cada uno de los escenarios y los aseguramientos que hay que tener”.



El Presidente de la República precisó que por eso hay que trabajar con agilidad y precisión para lograr eficiencia, lo que reclama un control sistemático de todas las acciones contenidas en el plan. Dijo que hay que desechar todo lo que genere incertidumbre y que permita preparar y lograr la participación ciudadana ofreciendo toda la información con transparencia, tras ratificar que no existe ningún caso reportado de coronavirus en Cuba.



“Y una tarea de esta envergadura solo la podemos cumplir eficientemente si la población conoce bien a qué nos enfrentamos para que participe, primero que todo en la vigilancia ante cualquier síntoma”, manifestó.



Díaz Canel insistió en los aseguramientos necesarios y en que se haga una capacitación de calidad para actuar en todos los escenarios. Dijo que la propia reunión de Villa Clara demostró que el plan no es una camisa de fuerza al aportar dudas, preocupaciones y propuestas, y calificó como eslabones esenciales del plan la preparación y acción de los médicos de la familia, los grupos básicos de trabajo, los delegados y presidentes de consejos populares.



“Porque es en la base donde se detecta el coronavirus, y donde tenemos que actuar de manera inmediata cuando aparezcan, si llegan a ocurrir, los primeros casos, y para tener toda la vigilancia y toda la coherencia en las medidas que estemos aplicando”.



Durante la reunión se informó que se dará un seguimiento diario a la implementación de las medidas por diversas vías, y las organizaciones de masas ofrecerán audiencias públicas para discutir el plan y lograr la participación ciudadana.



“Y asegurar y ratificar a partir de la voluntad política y de trabajo del Gobierno y de las organizaciones políticas y de masas, de que el pueblo puede esperar una respuesta adecuada al enfrentamiento a este situación porque también el pueblo formará parte de esa respuesta que entre todos estamos planificando para dar si es necesario”, manifestó finalmente el Presidente de la República de Cuba.