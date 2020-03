Llaman a los agroazucareros a elevar su desempeño en la actual contienda

Sin dejar de reconocer el desempeño de los hombres y mujeres que intervienen en la contienda, la máxima autoridad política de la provincia los convocó a seguir con ese espíritu de combate, de resistencia y a demostrar la grandeza del sector.



El país necesita que Villa Clara cumpla la cuota planificada, lo cual demanda estabilidad de la molienda, aprovechar el rendimiento fabril, cumplir la tarea diaria y potenciar los esfuerzos en cada colectivo, precisó.



Hay que tener sentido del esfuerzo y del momento que vive el país y cómo se está haciendo la zafra, sin pensamiento triunfalista, hablando con los trabajadores para seguir haciendo lo posible y lo imposible con el combustible y el resto de los recursos.



Hablar con los trabajadores, no puede haber desánimo, ni brazos caídos y cada cual debe sentir vergüenza cuando no cumple su compromiso diario, no hay mucho tiempo y eso hay que transmitírselo a los colectivos en cada lugar, concluyó Rodríguez Hernández.



Explicó que existen dificultades objetivas, ante las cuales es difícil avanzar, pero no constituyen justificación para incumplir y que ante los retos actuales solo queda trabajar con eficiencia, ahorrando, exhibiendo una mayor consagración de los cuadros y producir la mayor cantidad de azúcar como todos esperan de Villa Clara.



Al cierre de esta información la provincia tiene fabricadas más de 75 mil toneladas de crudo, que representa el 42 por ciento del total previsto en el compromiso productivo de la contienda, donde intervienen siete sistemas agroindustriales.