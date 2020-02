Tribunal de condena al imperialismo: “No vamos a claudicar. Resistiremos y venceremos”

Con la certeza de que en Cuba no hay relevo, sino continuidad del legado de nuestros héroes y mártires de la Patria, combatientes de una unidad de Tropas Especiales de la región Militar Villa Clara protagonizaron un Tribunal de condena al imperialismo yanqui.

El rechazo al cruel bloqueo de Estados Unidos contra la isla y al recrudecimiento de las agresiones y amenazas del Imperio fue el matiz de este acto, organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas en el cual participaron jefes, oficiales, soldados, trabajadores civiles y pioneros de la comunidad aledaña, en una muestra más de la voluntad de resistencia e hidalguía de un pueblo digno que no se doblegará jamás.

Como jóvenes cubanos de estos tiempos, comprometidos con la historia y el futuro del país, alzaron sus voces en nombre de todos los participantes el Primer Teniente Juan Antonio López Fuentes, Leydi Laura Jiménez Cárdenas, Cabo, y el soldado Gerardo Granela Cruz.

Con cifras y datos contundentes, que demuestran los impactos de esta cruel e ilegal política contra la isla, (Con la pérdida de más de un billón 157 mil 327 millones de dólares) ellos significaron que el bloqueo recibe el rechazo de la comunidad internacional y de los cubanos porque “nos provoca muchas afectaciones, pero a la vez eleva nuestro espíritu de resistencia y nuestra decisión patriótica de preservar nuestra independencia y soberanía”, manifestaron.

También en declaraciones a esta reportera, oficiales como el capitán Deray García y el mayor Andy William Rodríguez Barata, quienes señalaron que además de los daños económicos, el bloqueo afecta sicológicamente al pueblo por la carencia de recursos como alimentos, medicina, transporte, combustible, pero “la respuesta es seguir siendo fieles a la Revolución, a nuestra historia, siendo más eficientes, pues ellos apuestan a subvertir sobre todo a la juventud, pero eso no lo lograrán, no vamos a claudicar, nacimos resistiendo y siempre resistiremos porque no negociamos nuestros principios”, concluyeron emocionados.