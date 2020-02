Agricultores: mejores soldados para enfrentar guerra brutal del imperio

Los resultados del 2019 los resumió en breves palabras el delegado provincial de la agricultura Héctor Luis Torna al comenzar el balance anual: “se hizo un gran esfuerzo pero no pudimos satisfacer las necesidades”. Y la reunión se enfocó entonces hacia la estrategia a seguir en cada rama para poder cumplir sus objetivos, en un año más complejo aún, cuando seguirá faltando combustible, fertilizante, bioplaguicidas, medicamentos...etc

Trataré de resumir el balance como lo vi y el déficit de tiempo obliga a centrarse en las dificultades. En la rama de los cultivos varios hay que acabar de resolver de una vez los problemas de la semilla porque ya no es necesario repetir más que sin simientes de calidad se pierde la mitad del esfuerzo. Solo con garantizar al productor variedades de alto potencial productivo cosechará más. El otro problema de esa rama es que solo el 7 por ciento cuenta con riego, si se le suma la falta de población de las plantaciones, y deficiencias en la cosecha, se notará la lejanía de la eficiencia técnica que reclamó el Dr Sergio Rodríguez Morales.

Para acopiar y garantizar el autoabastecimiento municipal hay que producir primero, y la automatización de los procesos es solo un instrumento, su veracidad y utilidad dependen del hombre. En la utilización de las tracción animal y formación de bueyes falta mucho por hacer y el uso de biopreparados se ve afectado por la falta de capacitación a los productores.

En la ganadería también se puede producir mucho más, lo estratégico es mejorar la genética y crecer en la masa y también hay que sembrar más alimentos, sobre todo plantas proteicas y mejorar la natalidad. La empresa de ganado menor recupera prestigio ante los productores pero todavía no ante los consumidores que no ven un conejo o un chivo por ninguna parte, lo que indica el trecho por delante. Los porcicultores ya están haciendo lo que deben, producir comida para no depender de los barcos y cada día la carne de cerdo estará más segura. Los avicultores o resuelven el atraso en el movimiento de rebaños o no cumplen.

El ordenamiento de la tierra resulta vital, el control sobre su uso y explotación y sobre lo que ella produce, es una grave deficiencia que repercute en todo lo demás. Y hay que corregir todo lo que no salió bien en el 2019 en materia de condiciones para el delito y las ilegalidades, que dañan el prestigio de la agricultura. “Todo lo que se proponen tiene que pasar por orden, disciplina y exigencia y fortalecer el control interno, como indicó la contralora provincial María Dolores Pedraza. ´

Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del buró provincial del Partido llamó a salir a cambiar todo lo que deba ser cambiado, porque ante la guerra brutal del imperio, el país tiene en sus agricultores a los soldados que más pueden aportar.

Durante el balance anual de la agricultura en Villa Clara fueron reconocidos las empresas y cuadros destacados, el ingeniero Héctor Seigle Rebollar recibió la medalla de Trabajador Internacionalista y la ACTAF entregó el premio a la obra de la vida al veterano trabajador y especialista de la agricultura Manuel de jesús López Pérez.