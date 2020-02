Acogerá Placetas las celebraciones provinciales por el Día del Trabajador de Comunales (+Fotos)

«Ellos merecen el reconocimiento del pueblo y de otras organizaciones. Gracias a ese empeño y al sacrificio de darlo todo ganaron la sede de las celebraciones provinciales por nuestro día», ratifica Rodríguez Real quien anuncia que el convite será en áreas del Parque Casallas, el propio sábado 15 de febrero.

«El trabajo de los afiliados a los Servicios Comunales es muy sacrificado y merece el mayor reconocimiento», enfatiza Rigoberto Rodríguez Real al frente del sector en Placetas. Foto: Carlos Rodríguez Torres.

En tiempos complejos considera que fue necesario reorganizar algunas tareas sobre la base de inquietudes poblacionales que no todas encuentran soluciones al unísono. Por ello repararon más de 12 viales urbanos y rurales como tema que tenía numerosos planteamientos.



«No se ha logrado la plena satisfacción. Habrá que analizar posibilidades para seguir avanzando, mas ya trabajamos sobre el puente de Falcón que por su estado acumulaba más de una veintena de quejas en los últimos tiempos», enfatiza Rigoberto Rodríguez.



Respecto a la remodelación del histórico Parque Casallas, como plaza cultural y recreativa de la localidad, explicó que es una de las tareas más fuertes que se acometen. «Solo queda el piso, ya en fase de contratación, la terminación de la glorieta y otras precisiones, por lo que debe quedar concluida en el actual año».



Quienes viven en la llamada Villa de Los Laureles encuentran una paradoja, pues la producción de flores no satisface las demandas ni para días festivos ni para la solemnidad y el respeto que merecen los servicios necrológicos. Una realidad que pone en jaque a los directivos del sector.

Vista exterior de la funeraria enclavada en la cabecera municipal que también recibe atención como parte de los servicios necrológicos. Foto: Carlos Rodríguez Torres.

«Es cierto que nos golpea. Contamos con un proyecto de Desarrollo Local para la producción de flores finas, asociado a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y a la dirección de Economía y Planificación, con el fin de satisfacer las necesidades de la población e incorporar otros objetivos de venta en relación con el turismo y ante fechas significativas».



Un sitio que exhibe un cambio de imagen total es el parque infantil Camilo Cienfuegos. El director de Comunales en el territorio asegura que ya el trencito paralizado desde hace años corre por su carrilera, y que el verano de 2020 será diferente allí, pero antes aparecerán otras sorpresas para regalar un toque distintivo dirigido a la infancia y a la familia lugareña.

Otro de los objetivos que se rescata es el parque infantil Camilo Cienfuegos que depara sorpresas. Foto: Carlos Rodríguez Torres.

Durante el período no se ha descuidado los servicios necrológicos con una reparación integral y por etapas de la funeraria ubicada en la cabecera municipal, sin minimizar las labores en los siete cementerios existentes en el territorio, ya que el paso de los fenómenos meteorológicos afectaron algunos de ellos, sobre todo en las cercas perimetrales, independientemente del tiempo que no recibían una reparación.



— A pesar de situarse en la avanzada provincial en materia comunal no todo son satisfacciones…



— Pienso que la recogida de desechos sólidos no resulta la más efectiva. Aplicamos alternativas, entre ellas la contratación de tres camiones alquilados de trabajadores por cuenta propia que pueden trasladar, cada uno, más de 20 m3 de basura hacia el lugar de destino, y ello ha posibilitado que la recogida no se haya visto afectada en los últimos tiempos.



Otro tema que nos pone a pensar está relacionado con las indisciplinas sociales. En lugares complejos donde se creaban microvertederos realizamos pequeños parques como forma de educar y revertir el problema, en otros sitios sembramos plantas ornamentales con la participación comunitaria en las labores de acondicionamiento, cuidado y disfrute. Retiramos la imagen negativa para entregar un signo positivo en el área. De un microvertedero pasamos a una obra social.



— ¿Y qué se necesita para transformar un lugar en beneficio de la gente?



— Ideas, pensamientos, iniciativas y personas que deseen avanzar. Comunales tiene sus características en la fuerza de trabajo, pero hay que insistir con ella, escucharlos, educarlos a partir de sus referencias e inquietudes y sobre todo reconocer lo que hacen que no siempre ocurre, a pesar de lo abnegado de su trabajo. Por eso propongo estimularlos y conversar mucho con ellos.