Evalúa Salvador Valdés Mesa marcha de inversiones de la agricultura

El vicepresidente cubano evaluó la marcha de las principales inversiones de la agricultura en Villa Clara como la planta de biopreparados de Labiofam, el Molino-Secadero Batalla de Santa Clara, la fábrica de pienso "Chichí Padrón", el centro de procesamiento de capas de tabaco torcido y la minindustria de la Cooperativa de Créditos y Servicios "Conrado Benítez".

“Tenemos que ir a un proceso de industrialización de la agricultura, hacer decenas de minindustrias en la base productiva para que no se nos pierda como hoy ocurre del 20 al 30 por ciento de lo que cosechamos. Y nosotros tenemos que buscar alternativas, terminar estas plantas y usar los bioproductos cuya efectividad está probada y los fertilizantes orgánicos para mejorar los suelos. Hay que buscar soluciones, usar el policultivo, y seguir preparando bueyes, que son experiencias que tenemos que usarlas aunque tuviéramos combustible suficiente”.

Valdés Mesa, también miembro del Buró Político del Partido dijo que el país se ha propuesto incrementar las exportaciones y seguir sustituyendo importaciones de todo lo que podemos producir aquí como el maíz, tras recordar que Cuba importó el pasado año 960 mil toneladas de maíz y unas 540 mil de soya. “Por eso hay que sembrar maíz y yuca suficientes no solo para la alimentación humana sino también animal y la agricultura tiene que controlar la producción, conocer, dominar, el destino de lo que se produce, algo que se perdió, aunque estamos revitalizando el sistema de acopio lo más complicado en mi opinión se llama la comercialización, hay mucho desvío de las producciones y eso hay que organizarlo para poder influir y controlar los precios”.

Al chequear el programa de autoabastecimiento municipal y la marcha del proceso de contratación, el vicepresidente de la República de Cuba conoció que faltan más de 2 mil productores por contratar.

Dijo que cada municipio debe poner en el programa lo que le corresponde sembrar de plátano, yuca, malanga, boniato, los metros que faltan en el caso de las hortalizas, los que serán chequeados por el país. “Hemos entregado tierras en usufructo que no están dando todavía todo lo que esperamos de ellas, y aunque no vamos a tener el combustible que necesitamos no podemos renunciar a producir, tenemos que producir contra viento y marea. Los campesinos están en congreso y hay una buena comprensión y disposición a aportar más. Nosotros no podemos estar aceptando explicaciones, es verdad que faltan fertilizantes, pesticidas pero hay que buscar alternativas y soluciones, usar la ciencia y la técnica pero también la sapiencia y habilidades de los productores”, manifestó Valdés Mesa y agregó:

“No nos conformemos con lo que tenemos, fijémonos en lo que nos falta, y por eso lo que falta por producir hay que montarlo en programa hasta la base productiva, hasta el productor que sembrará cada hectárea de malanga que falta en Villa Clara, donde y cuando se va a sembrar. Y el municipio tiene que chequear el programa de autoabastecimiento todas las semanas”.

El Vicepresidente de la República de Cuba sentenció finalmente: “ Vamos a resolver la producción de alimentos, con más combustible y menos combustible, no evaluemos más lo que tenemos y concentrémonos en lo que nos falta”. A la reunión asistieron Yudí Rodríguez Hernández y Alberto López Díaz, Primera Secretaria del Partido y Gobernador de Villa Clara, respectivamente.