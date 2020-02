Un patriótico amor

Si de historias de amor se trata, Santa Clara es testigo de una que bien podría convertirse en el centro de una novela romántica. Marta Abreu y Luis Estévez protagonizaron una hermosa pasión, que a pesar del trágico desenlace para Luis, fue toda una dádiva en treinta y cinco años de matrimonio, a través del que compartieron preocupaciones, alegrías y aspiraciones.



La Historiadora de Santa Clara, Hedy Hermina Águila Zamora, conoce con profundidad esta patriótica historia de amor, y nos la cuenta.



“Cuando Marta era muy joven, vivía con su familia en una hermosa vivienda que hoy es el restaurante Colonial 1878, ubicada en las actuales calles Independencia y Máximo Gómez, antiguamente El Carmen y Santa Elena. Ella tuvo una relación de aquellos años juveniles con el maestro Joaquín Anido Ledón. Fue una relación amorosa muy efímera, pues todo fue a través de cartas, y debido a la procedencia social de Joaquín, los padres de Marta no aprobaron el noviazgo”.



“De ese lugar, el padre de Marta decidió la mudanza de la familia para La Habana en 1869. Allí, en La Habana, Marta era una joven esbelta y agraciada, y allí conoció a Luis Estévez, que era un matancero y estaba estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana. Era un muchacho de escasos recursos, que incluso tenía que trabajar en un bufete para poder pagarse los estudios; además, era cuatro años más joven que Marta, ella nació en 1845 y él en 1849-”.



Agrega Hedy: “Los padres se opusieron a este nuevo noviazgo, no solo por ser Luis más joven, sino porque no tenía fortuna, y por ende pensaron que se acercaba a Marta por intereses económicos. Así, tomaron una medida un poco drástica: regresaron a Marta a Santa Clara, a la casa de su tío Eduardo González Abreu y su esposa María de los Ángeles Mora, quienes la acogieron con felicidad”.



“Los tíos de Marta descubrieron que existía un amor verdadero entre ellos dos, y les permitieron el matrimonio el 16 de mayo de 1874 en la Parroquial Mayor, ubicada en la Plaza Mayor, hoy Parque Vidal. Luego, fueron a vivir modestamente a una casa en La Habana, con la madre de Luis, y al año tuvieron a su hijo Pedro Nolasco Julio Zenón Estévez Abreu, conocido como «Pedrito». Cuando nació el pequeño, la familia de Marta se reunió nuevamente con ellos dos”.



Ambos compartieron similares ideales de altruismo y sentido humanitario, por lo que Luis siempre apoyó a Marta en todas sus empresas. Juntos se involucraron en la lucha por la independencia de Cuba desde Francia, donde radicaban en los años de la Guerra del 95. Ella aportó una gran suma de dinero a la causa y él realizó una labor de divulgación a través de la prensa europea para que se conociera la verdad sobre los cubanos. Tras treinta y cinco años de matrimonio, Marta Abreu murió el 2 de enero de 1909.



Así concluye Hedy esta hermosa historia de amor: “Luis se quedó muy consternado; de hecho, dicen que él iba casi todos los días a la tumba donde la colocaron, allá en el cementerio de París, en el panteón de los Grancher, que era su cuñado. El 4 de febrero, al mes de ella haber fallecido, Luis se suicidó, y los restos de ambos los trajo Pedrito, su hijo, al panteón de la familia González-Abreu en el cementerio de Colón en La Habana, pocos años después”.



En el Día del Amor y la Amistad, recordemos a la benefactora Marta Abreu y a su amadísimo esposo Luis Estévez, quienes protagonizaron, como en la más nostálgica de las novelas, un patriótico amor.