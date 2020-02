Viceprimer Ministro cubano desarrolla jornada de trabajo en Villa Clara

Allí se trabaja en varios programas, fundamentalmente en la cadena productiva de leche de cabra mediante un proyecto de desarrollo local, que está en implementación y tiene un potencial de 24 mil 891 kilogramos de queso en un año, además de sueros para la alimentación animal, mantequilla y carne.



En la Planta de Bioplaguicidas y Biofertilizantes de Labiofam, Gil Fernández llamó la atención sobre la necesidad de bajar los costos en productos terminados que hoy se importan para la agricultura y que con la puesta en marcha de esta planta estaría el país en condiciones de exportar.

Alejandro Gil Fernández, Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación en Cuba, inició su visita a Villa Clara con un encuentro en Planta Mecánica, el más importante complejo fabril de la industria nacional.Idael Hidalgo Cruz, director de la fábrica de fábricas, precisó que en el 2019 se cumplieron los indicadores excepto en las exportaciones que tienen niveles muy bajos, pero este panorama debe cambiar porque la inversión continúa y con ella se modenizarán totalmente los tres frentes de la fábrica: la pailería, la fundición y el maquinado.Para ello dependen de tres productos nacionales claves: arena sílice, chatarra y CO2 y hasta el momento las importaciones no son un problema.Actualmente, la fundición está topada por capacidad, y no se puede exportar, a pesar de que hay un mercado a la espera en el Caribe, porque no se abastece el mercado interno, pero dentro de seis meses debe cambiar esta situación.Respecto a la pailería, sí existen reservas para la exportación.

