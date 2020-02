¡Fiesta de quince en la Escuela «Marta Abreu»! (+Fotos)

Arribar a los primeros 15 años de vida, sin dudas es un momento único en la vida de cada adolescente. Esa edad llena de misticismo y de belleza, de interrogantes y de grandes cambios, nos remonta siempre un paisaje pletórico de sueños.

Así, entre obsequios, valses y encantadores vestidos y trajes, los alumnos de la Escuela Especial Regional «Marta Abreu» que recientemente arribaron a esa edad, celebraron un cumpleaños colectivo.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW

Se trata de Rosaly Rosabal Mazorra, una corralillense nacida el 2 de enero del 2005, y el cienfueguero Ronney Villazón González, quien vino al mundo el 1ro de febrero del 2005.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW

Muy emocionado y rodeado por sus amigos y familiares, Ronney comentó sentirse feliz, sobre todo por la educación que ha recibido de parte de sus maestros, y aprovechó la entrevista para agradecer a todos los asistentes a la celebración.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW

Mientras, Rosaly se refirió de esta manera: “Yo me siento muy bien en mi cumpleaños, ya que son los primeros «quince» que se celebran en la escuela, y se siente fantástico porque ya que tengo quince años puedo maquillarme y salir con más libertad a pasear. Quiero ser educadora de una escuela especial porque me gustan los niños y me gusta ayudarlos; con ellos me siento bien. Le mando un mensaje a todos y les digo que nunca se desanimen, que todos los obstáculos se pueden vencer, aunque padezcamos de una discapacidad”.

A la celebración realizada este sábado asistieron las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas en el territorio, así como Yoerky Sáchez Cuéllar, miembro del Consejo de Estado.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW

Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Comité Provincial de Partido, comentó a CMHW su satisfacción por tan logrado festejo.

“Yo creo que es un gesto muy bonito, muy sensible, acorde con lo que representa la enseñanza. Es todo un orgullo para la escuela, para los padres, y para los niños, que se sintieron muy felices hoy. Esto va a marcar un momento importante para el centro educativo, por ser una escuela regional con las características que tiene y por agrupar a niños de varias provincias con disímiles discapacidades físico-motoras. Pienso que desarrollar esta primera fiesta de quince va a quedar en el recuerdo de la escuela, y debe ser una tradición de todos los cursos que a los niños y a las niñas que cumplan quince años le celebremos el onomástico con mucha felicidad, como se lo merecen”.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW

A propósito, los padres de Ronney, Serguei y Noeidis, explicaron que no solo están agradecidos con la escuela y con la Dirección Provincial de Educación por tan emotiva actividad, sino que, además, reconocen el notable cambio que ha experimentado su hijo en la conducta y la manera en que ha evolucionado su patología.

En tanto, los padres de Rosaly, Dámaris y René, también confesaron sentirse muy felices por ver crecer a su pequeña. “Esta gran celebración ha sido lo mejor que le ha podido suceder a ella en su vida, asegura Dámaris. Quiere seguir mis pasos, pues yo soy educadora, y ella también quiere formarse en ese ámbito para ayudar a niños con discapacidades”.

René reitera que, definitivamente, esta gran celebración es el mejor regalo que las instituciones y la propia escuela le hicieron a su pequeña, que ya se está convirtiendo en mujer.