Fructífera asamblea de la ANAP en Santa Clara

No fue casual que Carlos Ruiz Cepero, el primer secretario del Partido en Santa Clara calificara de “muy fructífera e impresionante” la asamblea municipal de la ANAP, porque todas sus intervenciones probaron el alto nivel de conciencia sobre la enorme tarea que pesa sobre los hombres de esa clase social, aliada de los trabajadores, que es producir cada día más casi sin recursos. Los campesinos, que sienten directamente el efecto del recrudecimiento del bloqueo, cuentan con la tierra y con el corazón noble y laborioso para seguir cumpliendo su primer deber.

El optimismo irradió la asamblea con valiosas intervenciones de jóvenes en un municipio que es ejemplo de avance en la atención al sector según la valoración de Neysi Santos Silva, presidenta de la ANAP en la provincia, y 12 de ellos se fueron de allí con el carné de militantes en el bolsillo y el compromiso en el pecho.

“No le podemos dar el gusto al imperialismo”, dijo Yovany, “nuestra trinchera en el surco está bien defendida” expresó Delvis, y la usufructuaria Mayelín Chávez de la cooperativa Mártires de Báez ya ha entregado 8 toneladas de comida, “y dentro de los árboles de la finca pastoreo mis carneros que se los entrego a la empresa de ganado menor. Pero no se asombren, hay muchas mujeres que hacen lo mismo que hago yo, somos madres, somos mujeres, somos hijas, de todo, pero también trabajamos la tierra directamente. Y el que no me conoce me dice, tu con esas uñas no puedes sembrar. Y le respondo, con estas uñas hago yo de todo, y además soy la secretaria del núcleo del partido”.

Los de más edad hablaron orgullosos tras escuchar el relevo asegurado. Para Fermín González Beltrán, el presidente de la cooperativa Orlando Hernández, “quien niegue la ciencia niega el desarrollo y por eso ya el tomate lo logramos a 92 toneladas por hectárea, el doble de antes, porque le hicimos caso a los científicos”. Armando Hernández Romero de la dirección nacional de la ANAP reconoció que aquí nació el movimiento agroecológico y mantiene la vanguardia en la aplicación de la ciencia y técnica aunque es posible avanzar mucho más. Juan José Díaz Triana resaltó que se haya resuelto lo planteado cinco años atrás sobre los problemas en la pesa de ganado y que su cooperativa Ramón Pando Ferrer tenga los mejores resultados en 20 años.

No todo es perfecto, falta llevar la inseminación a los campesinos para mejorar genéticamente los rebaños y hay que llevar más recreación a los campos “para que el guajiro no vea solo bueyes y guatacas”, como dijera Alexis Águila.

“Nos daña el bloqueo, el cambio climático, la falta de control y exigencia, por lo que la tarea seguirá siendo fuerte, pero los campesinos no le fallarán a la revolución en esta batalla estratégica que es producir alimentos no solo para los que tienen más dinero, sino para que llegue a los vianderos de las personas de menos ingresos”, manifestó el primer secretario del Partido en Santa Clara Carlos Ruiz Cepero y enfatizó.

“Es necesario sembrar lo que haga falta y en las cantidades que hagan falta, para que no se pierda el producto en el campo, que no falte el arroz, el frijol, la vianda, la carne, la ensalada y la leche. Hay que incrementar la política de ahorro de los pocos insumos que tengamos, sin olvidar dos tareas básicas, sustituir importaciones y exportar”

Los delegados a la asamblea eligieron el nuevo comité municipal y su buró, y ratificó como presidente a Norlys Madrigal Moya.