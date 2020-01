Digna y su tropa cinco años en la cima

En su perfil de facebook, y etiquetando a Digna Morales, directora del ramo en la provincia, Pedro Víctor Simón Rodríguez, escribía: "Felicidades a los trabajador@s de la aguerrida provincia de Villa Clara; nuevamente obtienen la sede de las actividades centrales por el 4 de febrero, Día del Trabajad@r del Comercio, la Gastronomía y los Servicios; felicitaciones para los habaneros y cienfuegueros por alcanzar el cumplimiento del Plan de Circulación Mercantil del año 2019 #JuntosPodemos y #VamosPorMas en el 2020".



Por su parte, trabajadores y dirigentes sindicales de este gremio, salieron a las calles de Santa Clara en la tarde del lunes a compartir con el pueblo el júblilo por la feliz noticia.



Emocionada, Digna Morales, respondía a uno de los usuarios de las redes sociales: "Cuando se está en baja incumpliendo uno se calla y se dedica a buscar estrategias; a unir a todos nuestras tropas y demostrarle que se puede, busca soluciones...para enfrentar el reto; discute con los que nos van acompañar y arranca entonces a trabajar sin descanso y dando prioridad a los objetivos. Por eso agradezco a mi Primera secretaria del PCC, a mi presidente del gobierno, hoy Gobernador, cuando admiten que envíe o delegue para evitar reuniones y distraer la atención sin dejarle de cumplir ninguna tarea, porque las sigo y despacho, pero confiaron y me ayudaron, y buscamos y tratamos de dar mejor servicio y un buen fin de año. No me cabe duda sólo hace falta unidad y compromiso, no agacharse sino subir la cabeza, la mente y comprometimiento de nuestros trabajadores. Ahora podemos gritar lo cumplimos. Adelante el país y el pueblo lo necesita. Vamos por más.