En Villa Clara: Avances y resistencia a pesar del bloqueo

Recientemente, Alberto López Díaz, Presidente del Gobierno en Villa Clara, durante el acto central provincial por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución, citó indicadores que obtuvo el territorio en el año que despedimos, a pesar de las limitaciones económicas y el recrudecimiento del bloqueo.



Entre otros, mencionó el modesto crecimiento del Producto Interno Bruto,los avances en el programa de la vivienda, asunto más complejo del país, además de la celebración del 330 aniversario de la ciudad de Santa Clara, el 285 aniversario de Ranchuelo y el 200 de Santo Domingo, motivaciones que sirvieron de inspiración para una mejoría de los indicadores de producción y acciones constructivas, como la remodelación de centros de servicios a la población.



La provincia alcanzó resultados positivos en sectores claves de la economía como el sobrecumplimiento de la venta de bienes y servicios, de las utilidades, la productividad del trabajo, el salario medio, que en el sistema empresarial llegó a 990 pesos además de incrementarse el salario del sector presupuestado.



De igual manera Villa Clara logró superávit, y es la única provincia junto a La Habana que cumplió el plan de circulación mercantil minorista.



Otros indicadores apuntan al cumplimiento de la producción de leche, miel de abeja, carne porcina, arroz, y café entre otros productos, sin que ello lograra satisfacer las necesidades de la población.



Dirigido a la sustitución de importaciones se llevó a cabo un proceso inversionista por más de 500 millones de pesos, fundamentalmente en obras de la industria, el turismo, la agricultura, la Planta Clorososa de Sagua la Grande y 3 nuevos hoteles con mil 687 nuevas habitaciones en la Cayería Norte, el inicio del funcionamiento de un molino de piedra en Caibarién, lo cual garantiza la producción de áridos para la vivienda, y se modernizó la producción local de materiales de la construcción, además, comenzó a prestar servicios en Santa Clara la Escuela Especial para niños con discapacidades físico motoras “Marta Abreu” y dará inicio la primera etapa de ampliación del Cardiocentro.



Por otra parte, avanza la inversión de la industria láctea, se instalaron nuevas plantas de helados en Santa Clara y Camajuaní, y se repararon instituciones de la salud, la educación, la cultura y otros centros para la recreación del pueblo.



En Villa Clara creció el fondo habitacional en la implementación del primer año del Programa de la Vivienda, y se logró el sobrecumplimiento de acciones en la recuperación y rehabilitación, además de avanzar en la solución a las afectaciones del Huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto; no obstante, reconoció, falta mucho por hacer pues quedan casi 5 mil compatriotas pendientes de solución de sus casas, “pero la Revolución no deja a nadie desamparado y seguiremos trabajando para avanzar en este programa”, aseveró.



La provincia aseguró en su presupuesto más de mil 500 millones de pesos en servicios de salud, educación y seguridad social y fueron entregados casi 90 millones de pesos para materiales de la construcción.



También se dedicaron más de 14 millones de pesos para la ampliación o reconstrucción de viviendas para madres con 3 hijos o más.



El territorio sufrió severos impactos del bloqueo y las políticas agresivas del Gobierno norteamericano, fundamentalmente en el funcionamiento de industrias, el transporte y la producción de alimentos.



CON EL MACHETE DE LOS MAMBISES Y EL FUSIL DE LOS BARBUDOS DE LA SIERRA



“Debemos trabajar con la convicción que no vamos a renunciar a las conquistas y sueños por realizar, que solo resultan posibles en nuestro socialismo; somos continuidad y en este 2020 debemos trabajar para que la decencia, la belleza, el buen gusto, y la cultura del detalle se instalen en nuestras ciudades y que las buenas prácticas florezcan en las industrias y campos, que el trabajo honrado y la eficiencia le ganen la guerra a las ilegalidades, al burocratismo, la inercia, el acomodamiento y la apatía”; expresó el dirigente gubernamental.



En otro momento dijo: “La Administración de Donald Trump seguirá apretando tuercas en el 2020 pretendiendo que las cubanas y cubanos echemos por tierra las conquistas de la Revolución”.



Sin embargo, resaltó la capacidad de altruismo y respuesta del pueblo, y en ese sentido envió un mensaje a los enemigos: “Podrán seguir aplicando medidas contra nuestro pueblo; pero no nos derrotarán, ni por la fuerza ni por la seducción; este pueblo, heredero del machete de los mambises, del timonel de los expedicionarios del Yate Granma, de la mochila y el fusil de los barbudos de la Sierra, de los milicianos que derrotaron por primera vez al imperialismo en las arenas de Girón, del coraje de Fidel cuando los días difíciles de la Crisis de Octubre, y de los miles de hombres y mujeres que dieron su sangre en estos más de 150 años de lucha, le decimos a Trump: “hemos vencido once administraciones norteamericanas y seguiremos venciendo. Desde la Plaza que lleva el nombre de Abel Santamaría Cuadrado, juremos serle fiel a la obra iniciada hace 61 años”.