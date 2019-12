Mi entrevista frustrada a Faure Chomón

Lo vi en persona por primera vez el 23 de diciembre de 1998, cuando, al concluir el acto por el aniversario 40 de la liberación de Manicaragua, grabadora en mano me dispuse a entrevistarlo y recibí una seca respuesta.

-No te voy a dar entrevista, si ustedes los periodistas después escriben lo que quieren.

Afortunadamente conocía de la imprecisión publicada días atrás en un periódico que seguramente había leído y pude responderle:

-Por eso quiero entrevistarlo Comandante, porque son ustedes los protagonistas los que deben contar la historia.

Con su mano en mi hombro, me dijo que en ese momento no tenía tiempo y me prometió darme la entrevista cinco días después en Santa Clara, la que finalmente resultó imposible materializarla, pero me quedó el buen saber de su trato respetuoso, a pesar de llevar sobre la espalda tanta historia.

Después tuve la oportunidad de conversar más de una vez con él en la primera década de este siglo, durante los recesos de las sesiones de nuestro Parlamento, que siempre integró como diputado. Defendí su criterio de seguir llamando Escambray a nuestro macizo montañoso, cuyo nombre oficial es Guamuhaya y me pidió el comentario que había escrito sobre el tema.

Junto a mi querido Yoerkys Sánchez Cuéllar tuve la dicha de escuchar de sus labios, embelesado, un amplio testimonio sobre los días finales de la batalla de Santa Clara, su marcha hacia la Habana y los días posteriores al triunfo revolucionario.

Fidel confirmó la esencia de lo que le habíamos escuchado, en una reflexión posterior sobre el tema. La historia no olvidará a Faure Chomón. porque el es de esos hombres cuya aureola no concluye con la muerte. Seguirá creciendo a través de los años. Los jóvenes, en los que siempre confió, tienen el deber de llevar en el alma, como hizo él, la lealtad a la Patria y al legado de Fidel.