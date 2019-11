Condecoran y ascienden a militares destacados en Villa Clara

Con la condecoración a oficiales por el Servicio Distinguido en la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el ascenso de jóvenes destacados en el cumplimiento del deber, se rindió tributo en Villa Clara al aniversario 63 del desembarco del Granma y a la fundación de las FAR.



En la ceremonia presidida por Osnay Miguel Colina, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y por el general de Brigada, Henry Lowery del Pozo, jefe de la Región Militar en el territorio, se evidenció el orgullo de los oficiales de labor y conducta ejemplar agasajados, con 10, 15 y 20 años de experiencia.

Los recién condecorados prometieron llevar con honor los grados y distinciones que la Patria ha puesto sobre sus hombros a fin de defender las conquistas de la Revolución y el socialismo.

En la vida de un oficial de las FAR hay momentos impregnados de felicidad y regocijo como este que vivimos hoy, en el cual comprendemos, según lo que nos enseñara nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que los logros de grandes metas, más que por esfuerzo individual, se obtienen por voluntad colectiva, significaron.

También fueron reconocidos en la ceremonia destacados oficiales que concluyen con su servicio en las FAR, como el teniente Coronel Conrado Pérez Rodríguez, graduado en la especialidad de artillería y combatiente internacionalista.

Pérez Rodríguez manifestó su orgullo por ver materializada la continuidad de la Revolución y sus defensores en las nuevas generaciones, tan afanadas en la defensa de los logros del socialismo como aquellos que pelearon en Girón y los que fueron a dar sus vidas en tierras hermanas.

Hoy las FAR, surgidas hace 63 años, acometen importantes misiones como el permanente trabajo de mantenimiento, conservación y correcta explotación de la técnica y el armamento, a fin de disuadir cualquier intento de agresión militar por parte del gobierno de Estados Unidos, el cual arrecia cada día su hostilidad hacia la Revolución y su pueblo./Luis Javier González Velázquez