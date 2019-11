Cambia el rostro del Plan Turquino- Bamburanao en Remedios

Esa es la imagen que se llevó la comitiva del Partido y el gobierno en Villa Clara encabezada por sus máximos dirigentes Yudí Rodríguez Hernández y Alberto López Díaz, en la visita de recontrol a las comunidades del plan Turquino-Bamburanao en Remedios. Yudí Rodríguez, integrante del Comité Central del Partido, vio ahora los edificios pintados en el batey del central “Heriberto Duquesne·, el merendero con una amplia oferta, y el consultorio con médico permanente; así como el ajetreo de los mecánicos y demás trabajadores del ingenio que lo ponen a punto para comenzar molida el 13 de diciembre. Ha mejorado la oferta de productos agrícolas y en Viña se inauguró una placita dignificada, se adecuaron los horarios de transporte de Carrillo para que los pacientes puedan acceder al medibus, cambió su rostro el policlínico de Buena Vista, fueron pintadas las paradas y se impulsa la chapea de cunetas.

Claro que no todo está resuelto. Alberto López Díaz el presidente del gobierno dijo que la demora en la distribución de galletas prueba que no funciona bien la cadena de distribución; hay mangueras en la provincia pero no allí; y en Guajabana no hay oferta de productos agrícolas. Pero en sentido general todo mejoró en apenas un mes y el optimismo llega a las personas al comprobar que si se pueden resolver muchos de los problemas que lo afectan cotidianamente.

La primera secretaria del Partido en Villa Clara reconoció el esfuerzo realizado y orientó seguir perfeccionando el sistema de atención de la comisión provincial y municipal a las comunidades del plan Turquino- Bamburanao, con una evaluación diferenciada para evitar que se acumulen los problemas.

Sugirió trasmitir el reconocimiento a todos los trabajadores que hicieron posible la positiva transformación y evitar la repetición de historias negativas que no tienen porqué ocurrir cuando estas comunidades son atendidas diferenciadamente. “Tenemos que proponernos que la atención al Plan Turquino Bamburanao en Villa Clara sea de referencia para el país lo que distinguió siempre a nuestra provincia, que las personas no emigren de allí y podamos incrementar la producción que incide en el desarrollo social en estas zonas estratégicas”, dijo Yudí Rodríguez y enfatizó que la mirada tiene que ser por más, seguir mejorándolo todo incluyendo la calidad de los servicios. “En diciembre nos veremos otra vez”, dijo en la reunión de conclusiones tras enfatizar su confianza en los remedianos.

