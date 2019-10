Sesionará Asamblea Provincial del Poder Popular el 2 de noviembre

Convocatoria



De acuerdo a lo previsto en el Artículo No. 9, inciso a, del Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, Convoco, en el ejercicio de las facultades que me están atribuidas, a la Octava Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Villa Clara en su XII Período de Mandato, para el día 2 de noviembre de 2019, ¨Año 61 de la Revolución¨, a las 9:00 am en la Sede de la propia Asamblea Provincial del Poder Popular.



La agenda contempla el análisis del estado actual de la producción local de materiales de la construcción en la provincia, entre otros asuntos.



Dada en la Ciudad de Santa Clara, a los 29 días del mes de octubre de 2019.



"Año del 61 de la Revolución".



Alberto López Díaz

Presidente Asamblea Provincial Poder Popular Villa Clara