Examina Machado Ventura preparativos para la zafra 2019-2020 en Villa Clara

Acompañado por Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y Alberto López Díaz, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, conoció detalles de las reparaciones en los centrales, maquinaria agrícola, transporte automotor y ferroviario, a partir de una amplia información brindada por el director de la empresa provincial, Andrés Durán Fundora.



Durante el encuentro, que tuvo como sede el salón de reuniones del Comité Provincial del Partido, los agroazucareros ratificaron que, amén de las limitaciones de combustibles y de un grupo de recursos, la zafra iniciará el 10 de diciembre por los centrales "José María Pérez" y "Panchito Gómez Toro".



Antes del 20 del propio mes se incorporarían el resto para completar la nómina de las ocho industrias que operarían en Villa Clara con el encargo de fabricar en la llamada zafra chica 19 mil toneladas de crudo.



Al intervenir, el dirigente político precisó la necesidad de arrancar bien, bajo el principio de la eficiencia, organización, control y disciplina, insistiendo en desterrar de una vez la idea de convivir con los bajos rendimientos industriales y agrícolas, puesto que es inadmisible hacer zafras con valores de siete en la extracción de la sacarosa, al no justificar económicamente la molienda.



En el intercambio dejó clara la importancia de accionar ante las deficiencias que lastran los resultados y que cada cual haga lo que le corresponde.



En sus reflexiones finales, Machado Ventura señaló que a pesar de que van a faltar recursos no significa que no se pueda hacer la contienda, ello exigirá más eficiencia, cumplir y aportar un poco más.



Al final se refirió al complejo escenario internacional y sus efectos en el país, de ahí que esta sea una zafra decisiva para la fabricación de azúcar y sus derivados, así como la producción de alimentos y recalcó el compromiso de los villaclareños.