Fallas en la atención al Plan Turquino-Bamburanao en Remedios

“Por lo que pude ver yo en el recorrido que hice no hay una atención diferenciada al programa del Turquino desde el municipio, comenzando por la yerba y suciedad que existe en todas las carreteras, las paradas sin pintar, los caminos sin arreglar, los centros sin ninguna atención diferenciada, algunos que llevan incluso prioridad desde los preparativos de la zafra sin abastecimiento del comercio, y podrá faltar jabón de cinco pesos en el parque Vidal de Santa Clara pero no en los macizos montañosos del plan Turquino-Bamburanao, lo digo como principio para que nadie justifique los problemas”, señaló al comenzar las conclusiones la primera secretaria del Partido en Villa Clara.



Las principales incidencias e inquietudes de la población se reportan en las áreas de comercio y gastronomía, salud pública, TRD, transporte y agricultura, entre otras.



En el batey del ingenio Heriberto Duquesne solo hay médico por la noche en tiempo de zafra, en Buenavista una bodega fue dada por terminada hace más de un año sin concluir, productos de aseo que no llegaban desde enero pasado “casualmente” arribaron con la visita lo que no pasó inadvertido para el presidente Alberto López Díaz quien manifestó: “Que casualidad que entraron ayer, ni yo mismo me lo creo. Para que lo sepan, cuando nosotros entremos los guardan y entran después si quieren, porque esa coincidencia no hay quien se la trague, entonces revísense bien que no tienen justificación”.



La situación de los viales es pésima incluso para el central Heriberto Duquesne a punto de comenzar la zafra y no está listo para el inicio, los mercados agropecuarios o puntos de venta solo ofertaban plátano con estabilidad, falla incluso la coordinación entre transporte y salud para que los horarios de salida faciliten el traslado de los enfermos.

Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Partido en Villa Clara, analizó de forma crítica la desatención a las comunidades del lomerío de Remedios. (Foto: Luis Machado Ordetx)

La primera secretaria del Partido en Villa Clara concluyó que no existe en el municipio un sistema de atención diferenciada a este programa, para que todo el mundo repase como hay que atender cada uno de los servicios en las comunidades del Turquino, porque hay que pensar en las personas que viven ahí, que no se merecen este sentido de marginación.



Inobjetablemente se demostró que deja mucho que desear la atención a Buenavista, Heriberto Duquesne, Levisa, Viña y Guajabana.



Yudí Rodríguez Hernández anunció que dentro de un mes volverán a recorrer las comunidades para constatar en el terreno lo hecho, ante los problemas detectados.